รวบ 4 ผู้ต้องหาใช้รถกระบะขนกะหล่ำปลีซุกซ่อนไอซ์ 1 ตันเข้าเมืองหลวง ตบตาเจ้าหน้าที่

MGR Online - บช.น.-บก.น.7 ขยายผลจับกุมขบวนการยาเสพติดใช้รถกระบะ 2 คันขนกระหล่ำปลีอำพรางยาไอซ์ 1,000 กก. เข้ากรุงเทพฯ หวังตบตาเจ้าหน้าที่
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 , พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รอง ผบก.น.7 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.7 ร่วมแถลงการกวาดล้างปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดที่เป็นต้นเหตุการณ์แพร่กระจายไปยังประชาชน ในทุกชุมชน พร้อมขยายผลดำเนินการไปยังผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ประกอบด้วย 1. น.ส.จารุวรรณ อายุ 44 ปี (ผู้ขับขี่) 2.นายเจริญ อายุ 36 ปี (ผู้ขับขี่) 3.น.ส.ชาย อายุ 48 ปี (ผู้โดยสาร) และ 4.นายบุญยงค์ฯ อายุ 41 ปี (ผู้โดยสาร) พร้อมของกลาง ยาไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 40 กระสอบ น้ำหนักกระสอบละ 25 กก. รวมน้ำหนักทั้งหมด 1,000 กก. , รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่น D-Max สีเทา (กระบะคอก) หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก 02xx แพร่ และ รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่น D-Max สีเทา (กระบะคอก) หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ก 07xx แพร่ โดยจับกุมได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ถ.นครสวรรค์-ชัยนาท (ขาเข้า) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.7 ได้ทำการขยายผลจากการจับกุมยาบ้า 8.99 ล้านเม็ด เมื่อวันที่ 8 มี.ค.69 และตรวจยึดยาบ้าอีก 8 ล้านเม็ด เมื่อวันที่ 26 ก.ค.69 พบข้อมูลของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ที่มีพฤติการณ์ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนจะนำมาแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ จากการสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้ต้องหาที่ได้เฝ้าขยายผลอยู่นั้น จะมีการขนและลำเลียงยาเสพติดเข้ามาภายในพื้นที่ภาคกลาง โดยรถที่ใช้ขนและลำเลียงยาเสพติดเป็นรถกระบะ (คอก) จำนวน 2 คัน โดยคันหนึ่งใช้กะหล่ำปลีปิดบังอำพรางยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แบ่งกำลังสะกดรอยติดตาม กระทั่งวันที่ 8 ส.ค.69 เวลา 16.00 น. พบรถ 2 คันดังกล่าวขับบนเส้นทาง นครสวรรค์- ชัยนาท คันหนึ่งมีลักษณะเป็นรถนำ ไม่ได้บรรทุกของ อีกคันหนึ่งบรรทุกกะหล่ำปลีและมีลักษณะหนักผิดปกติจึงทำการสะกดรอยตาม จนรถยนต์กระบะคันดังกล่าว เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ถ.นครสวรรค์-ชัยนาท (ขาเข้า) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท จากนั้นจึงได้เข้าแสดงตัวว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจค้น โดยก่อนการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธ์ใจให้ผู้ต้องหาดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้ทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ตามรายการของกลาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า ได้กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปทำบันทึกจับกุมและขยายผลที่ กก.สส.บก.น.7 และจะนำส่งพนักงาน สอบสวน บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป