มอบรางวัล “ดาบเบิร์ด” ตร.สืบลุมพินี อาสาคุ้มกันทีมแพทย์ช่วยคนเจ็บ อพยพนักเรียน เหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

“พล.ต.ท.ไตรรงค์” มอบรางวัลโฆษกยกนิ้วยกย่อง “ดาบเบิร์ด” ตร.สืบลุมพินี ฮีโร่จากเหตุกราดยิงในรร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี อาสาคุ้มกันกู้ชีพและพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ นักเรียนสู่จุดปลอดภัย ชื่นชมความกล้าหาญ เสียสละ มีจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
วันนี้ (10 ส. ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยัง สน.ลุมพินี เพื่อมอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” แสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลุมพินี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ช่วยเหลือครูและนักเรียนจากเหตุกราดยิงในรร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
จากนั้น พล.ต ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ให้กับ “ด.ต.ยุทธนา กังพิทักษ์กุล” หรือ ดาบเบิร์ด ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวน สน.ลุมพินี ที่มีความกล้าหาญ อาสาคุ้มกันกู้ชีพและพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและนักเรียนสู่จุดปลอดภัย จากเหตุการณ์ในโรงเรียนพื้นที่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยไม่จำกัดว่าขณะนั้นจะอยู่ในเครื่องแบบหรืออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนหรือไม่ สะท้อนถึงการมีสติ ความเสียสละ และจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดวิกฤต
ดาบเบิร์ด เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุเจ้าตัวอยู่ระหว่างเดินทางไปซื้อของ พบรถพยาบาลและรถตำรวจจอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จำนวนหลายคัน รูสึกสังหรณ์ใจว่าน่าจะมีเหตุด่วนเหตุร้าย จึงเข้าไปสอบถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น เมื่อทราบว่ามีนักเรียนติดอยู่ภายในอาคาร และครูกำลังต้องการความช่วยเหลือ จึงแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจเพื่อแจ้งให้ครูทราบ พร้อมตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือทันที ทั้งที่ขณะนั้น ไม่ได้มีการเตรียมตัวใดๆ สวมเพียงเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ไม่มีเสื้อเกราะหรืออุปกรณ์ป้องกันใด ๆ
"ผมไม่รู้ว่าอาคารที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหน จึงขอให้ครูนำทางขึ้นไป จากนั้นจึงช่วยพานักเรียนที่ติดอยู่ลงมา และประสานรอรถพยาบาลเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่" ดาบเบิร์ด กล่าว และว่า ตอนนั้นตนมองเพียงว่าหากเป็นลูกหลานเราอยู่ข้างใน ก็คงอยากให้ตำรวจเข้าไปช่วยออกมาให้เร็วที่สุด จึงไม่เข้าไปโดยคิดเพียงว่าอย่างน้อยก็อาจช่วยให้ผู้ประสบเหตุมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้น