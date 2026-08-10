ตร.แจ้งข้อหาหนัก “ฉลอง เรี่ยวแรง” ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ชี้ดูจากพฤติการณ์พกปืนมา มีเจตนาก่อเหตุ

ผกก.รัตนาธิเบศร์ เผย ตร.แจ้งข้อหาหนัก “ฉลอง เรี่ยวแรง” มือยิงนายกอบจ.นนทบุรี ฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ชี้ดูจากพฤติการณ์พกปืนมา มีเจตนาก่อเหตุ พบปืนมีทะเบียนถูกต้องและเป็นของเจ้าตัว
วันนี้ (10 ส.ค. 69) เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อติดตามอาการของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
พ.ต.อ.พฤฒ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ ทราบว่าแพทย์ได้ให้การช่วยเหลือ พ.ต.อ.ธงชัย อย่างเต็มความสามารถ ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า พ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตแล้วนั้น ขอให้ทางโรงพยาบาลเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน” โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ที่ผู้ก่อเหตุพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุและมีเจตนาในการก่อเหตุ
สำหรับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง และเป็นของผู้ก่อเหตุเอง
กรณีมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถาน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดนั้น พ.ต.อ.พฤฒ ระบุว่า ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ตำรวจเข้มงวดในการป้องกันเหตุและตรวจสอบอาวุธปืนมาโดยตลอด โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก