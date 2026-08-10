“ฉลอง” เปิดหมดเปลือกปมยิงนายก อบจ.นนทบุรี เหตุทวงหนี้ 11 ล้าน ยันไม่ได้คิดฆ่า อ้างคนขับชักปืนก่อน

“ฉลอง เรี่ยวแรง” เปิดใจเหตุบุกยิงนายก อบจ.นนทบุรี อ้างทวงหนี้ 11 ล้าน-ปมส่ง สส. ลงเลือกตั้ง ยันไม่ได้คิดฆ่า อ้างคนขับชักปืนก่อน ขอโทษประชาชน ครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากกรณี นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสำนักงาน อบจ.นนทบุรี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ คนขับรถของ พ.ต.อ.ธงชัย ยังถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย
ล่าสุด วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 13.15 น. ที่ห้องประชุม สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี นายฉลอง เรี่ยวแรง เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่า ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ และตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยต้องขึ้นโรงพัก เนื่องจากไม่เคยมีปัญหากับใคร
นายฉลอง กล่าวว่า วันเกิดเหตุเดินทางไปเพื่อพูดคุยกับเพื่อน เนื่องจากต้องการขอเงินจำนวน 11 ล้านบาทที่เคยให้ยืมไปก่อนหน้านี้คืน เพราะปัจจุบันประสบปัญหาด้านการเงิน โดยที่ผ่านมาเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนฝูง หากสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยมาโดยตลอด ทั้งเรื่องการทำหมู่บ้านและธุรกิจ รวมถึงเคยให้เงินเพื่อนบางรายจำนวน 6 ล้านบาท หรือ 15 ล้านบาท แต่ไม่ได้ทวงคืน เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
ส่วนสาเหตุที่ต้องกลับมาขอเงินคืน เนื่องจากตนป่วยมาตั้งแต่ปี 2554 และต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก เมื่อกลับมาตรวจสอบทรัพย์สินและเงินที่มีอยู่ พบว่าเหลือไม่มาก ขณะเดียวกันทราบว่าเพื่อนเริ่มมีฐานะทางการเงินดีขึ้น จึงเดินทางไปพูดคุยและขอให้ช่วยเหลือตนบ้าง
นายฉลอง กล่าวถึงอีกประเด็นที่นำไปสู่เหตุการณ์ว่า “ตำแหน่ง สส. คุณขอมา ผมให้คุณ” โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงเรื่องดังกล่าว อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจและผลักตนภายในห้อง ก่อนบอกว่าไม่คุยกันแล้ว จากนั้นจึงเดินลงไปขึ้นรถ
นายฉลอง ระบุว่า ตนเดินตามไปที่รถและใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกพูดคุย แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเปิดกระจก จึงถือปืนขึ้นมา แต่ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะยิง อย่างไรก็ตาม จังหวะนั้นคนขับรถได้ชักปืนออกมา ทำให้ตนตัดสินใจยิง
หลังเกิดเหตุ นายฉลอง กล่าวว่า ได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ เพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะได้รับบาดเจ็บรุนแรง ก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับมามอบตัว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใคร
นายฉลอง ยังกล่าวขอโทษประชาชนชาวนนทบุรี รวมถึงครอบครัวของนายก อบจ.นนทบุรี พร้อมย้ำว่า ตนกับ พ.ต.อ.ธงชัย เป็นเพื่อนกัน และที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เพียงต้องการพูดคุยกันเท่านั้น
“ถ้าได้พูดคุยกัน เรื่องก็น่าจะจบ” นายฉลอง กล่าว พร้อมระบุว่า ขณะเกิดเหตุไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือโกรธ แต่เมื่อคนขับรถชักปืนออกมา จึงตัดสินใจยิง
นายฉลอง กล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป