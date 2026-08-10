สุดยื้อ! "พ.ต.อ.ธงชัย" นายกอบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว

“พ.ต.อ.ธงชัย” นายกอบจ.นนทบุรี เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า หลังถูก “ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีตสส.นนทบุรี บุกยิงกลางที่ทำการอบจ. ด้านตำรวจเร่งสอบสวนหามูลเหตุจูงใจ
วันนี้ (10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากณีนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสส.นนทบุรี ก่อเหตุบุกยิงพ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กลางที่ทำการอบจ.
โดยพ.ต.อ.ธงชัย ถูกยิงบริเวณศีรษะและหน้าอก บาดเจ็บสาหัส ส่วนคนขับรถถูกยิงบริเวณมือ เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อให้การรักษา ล่าสุดมีรายงานว่าพ.ต.อ.ธงชัย เสียชีวิตแล้ว
โดยทางตำรวจได้คุมตัวนายฉลอง หลังจากก่อเหตุยิงแล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างหลบหนี แต่ปรากฏว่าตำรวจสามารถตามควบคุมตัวได้จึงคุมตัวมาสภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อนสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจและแจ้งข้อกล่าวหา
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนจำนวน 4 ปลอก เป็นกระสุนขนาด 9 มม. อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน กล้องวงจรปิดและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป