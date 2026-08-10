ผู้ว่าฯ นนท์ ลงพื้นที่ อบจ. ตรวจเหตุยิง อดีต สส. ยิงนายก อบจ.เผยไม่รู้ชนวนเหตุ

วันนี้ (10 ส.ค. 69) เวลา 12.20 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงกันภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) หลังเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.00 น.
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถยนต์หรู Volvo สีดำ ทะเบียน กษ 88 นนทบุรี จอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ประกอบด้วย พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคนขับรถ
เบื้องต้นมีรายงานว่า พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ถูกยิงบริเวณศีรษะและหน้าอก บาดเจ็บสาหัส ส่วนคนขับรถถูกยิงบริเวณมือ เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อให้การรักษา
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนจำนวน 4 ปลอก เป็นกระสุนขนาด 9 มม. อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการก่อเหตุ และก่อนหน้านี้จังหวัดไม่ได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะตอนนี้ได้โฟกัสเรื่องเด็กนักเรียนถูกยิงพื้นที่สภ.ปลายบางอยู่ แต่ปรากฏว่ามีได้รับแจ้งเหตุด่วนจึงรีบมาตรวจสอบขณะนี้ต้องรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ขณะที่นายสมโชค คงเขียว อส.ดินแดง จังหวัดนนทบุรี ผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ เปิดเผยว่า ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้มีคนขับรถของนายก อบจ.นนทบุรี วิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ โดยพบว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือจากการถูกอาวุธปืนยิงจำนวน 1 นัด จึงได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล
สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ว่าอาจเสียชีวิตนั้น ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าว่า พ.ต.อ.ธงชัยเสียชีวิต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบพยานหลักฐาน กล้องวงจรปิด และสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์และหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป โดยทางตำรวจได้คุมตัวนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสส. หลังจาก่อเหตุยิงแล้วนั่งจยย.รับจ้างหลบหนี แต่ปรากฏว่าตำรวจสามารถตามควบคุมตัวได้จึงคุมตัวมาสภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อนสวบปากคำแจ้งข้อกล่าวหา