ลือสนั่น ปม ฉลอง เรี่ยวแรง บุกยิงนายก อบจ.นนทบุรี ฉุน ไม่ให้ความช่วยเหลือ หลบพบหน้า ติดต่อไม่ได้

ลือสนั่นปมฉลองเรี่ยวแรงบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีฉุนไม่ให้ความช่วยเหลือหลบพบหน้าติดต่อไม่ได้แต่หนีไม่รอดตร.รวบทันควัน
เดือด !“ฉลองเรี่ยวแรง”อดีตส.ส.บุกยิงนายกอบจ.เจ็บสาหัสคนขับถูกยิงมือนำตัวส่งรพปมเหตุไม่พอใจนายกอบจขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือสุดท้ายโดนรวบขณะนั่งวินจยย.จะหลบหนี
เมื่อวันที่ 10สิงหาคมพ.ศ. 2569เวลาประมาณ 11.50น.เกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้นายธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่อสัญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจ(CPR)ช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
พฤติการณ์และการหลบหนีจากการสืบสวนพบว่านายฉลองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งนายธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน 4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายฉลองได้เรียกรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวนายฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3กิโลเมต
สาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่นายธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งสส.และนายธงชัยยังรับราชการ
ต่อมามีรายงานว่านายกำพลบุญประดิษฐ์อายุ 54ปีคนขับวินจยย.ที่ผู้ก่อเหตุซ้อนท้ายมากล่าวว่ามีผู้โดยสารเดินมาจากศาลากลางนนท์เพื่อมาเรียกรถที่วินของตนไปวัดบางแพรกค่าโดยสาร 60บาทระหว่างทางมีรถตำรวจขับปาดหน้าและเรียกให้จอดก่อนควบคุมตัวผู้โดยสาร (ผู้ก่อเหตุ)ไปที่สภ.รัตนาธิเบศร์ซึ่งตนก็เดินทางตามมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย