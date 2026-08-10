7 ขรก.ผู้ต้องหาล็อตสุดท้าย โร่พบกองปราบ รับทราบข้อหาร่วมโกงสอบท้องถิ่น

MGR Online - 7 ข้าราชการ ผู้ต้องหาชุดสุดท้ายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อรับทราบข้อหาร่วมโกงสอบสอบท้องถิ่น ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อฯ
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กลุ่มข้าราชการ 7 คน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังพบพฤติการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือข้อมูลใด ๆ ก่อนรีบขึ้นไปยังชั้น 4 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ขณะที่ที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้น ๆ ว่า เดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้น
ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 6 คน รวมถึง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผลอดีต อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก 4 คน