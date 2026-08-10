ด่วน! “ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีต สส.นนทบุรี บุกยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” นายกอบจ.นนทบุรี เจ็บสาหัส คาที่ทำการ

“ฉลอง เรี่ยวแรง” อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุบุกยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” นายกอบจ. บาดเจ็บสาหัส ตำรวจเร่งสอบปมและแรงจูงใจ
วันนี้ (10 ส.ค.) เกิดเหตุยิงกันภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) อ.เมืองนนทบุรี เบื้องต้นมีรายงานว่า พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ถูกยิงที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเดียวกันยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายคาดว่าเป็นคนขับรถ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและนำตัวส่งโรงพยาบาล
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ซึ่งมีรายงานว่าได้ก่อเหตุภายในที่ทำการ อบจ. ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อคลี่คลายลำดับเหตุการณ์ รวมถึงตรวจสอบ สาเหตุและแรงจูงใจ ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายฉลอง ไว้ได้ และนำตัวมาทำการสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี