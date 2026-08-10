ตร.วางกำลังคุมเข้มหน้า “เซนต์คาเบรียล” หลังคลิปนักเรียนใช้ความรุนแรงว่อนโซเชียลฯ

ตำรวจยกระดับมาตรการ คุมเข้มความปลอดภัยหน้ารร.เซนต์คาเบรียล เฝ้าระวังป้องกันเหตุรุนแรง หลังมีคลิปหลุดเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาท และเหตุสะเทือนขวัญในรร.ดัง นนทบุรี
จากกรณีที่มีการเผยแพร่วิดีโอเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงของนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลซึ่งเกิดขึ้นบริเวณภายนอกโรงเรียน จนสร้างความกังวลให้แก่สังคมและทำให้ทางโรงเรียนต้องออกแถลงการณ์ชี้แจงถึง 2 ครั้ง ประกอบกับเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในช่วงที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณประตูหน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียลว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของครูและนักเรียน
อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะหรืออาวุธบริเวณทางเข้า-ออกโรงเรียนแต่อย่างใด โดยภาพรวมบรรยากาศในเช้าวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปกติ