สวมขาสั้นแต่ใจเกินร้อย! เปิดเบื้องหลังตำรวจ บก.น.7 ทิ้งนัดหมอ-สละสิทธิ์แข่ง SWAT ลุยระงับเหตุรร.ดัง

โฆษก ตร. เผย ผบ.ตร. ชื่นชมทุกชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุรุนแรงในโรงเรียน จ.นนทบุรี เปิดเบื้องหลังทีม บก.น.7 ทิ้งการแข่งขัน MPB S.W.A.T Challenge 2026 ทิ้งนัดพบแพทย์ สวมขาสั้นแต่ใจเกินร้อย ยุทโธปกรณ์ครบช่วยประชาชน
วันนี้ (10 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยกย่องและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกชุดปฏิบัติการ ทั้งตำรวจภูธรภาค 1, ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, สภ.ปลายบาง, หน่วยอรินทราช 26, หน่วยสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล และเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครู นักเรียน และประชาชน จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนในพื้นที่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งสวมกางเกงขาสั้น แต่พกอุปกรณ์ครบ เดินร่วมทีมเข้าพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจระงับเหตุดังกล่าว ว่า ได้ตรวจสอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (บก.น.7) ได้รับการยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้คือ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ สังข์เมือง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ศาลาแดง และเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.น.7 ในวันดังกล่าวเมื่อทราบเหตุได้ตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัว เพื่อสนับสนุนเข้าภารกิจคลี่คลายสถานการณ์ทันที
โฆษก ตร. กล่าวถึงเบื้องหลังของภาพสุดประทับใจนี้ว่า สาเหตุที่ จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ แต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบและสวมกางเกงขาสั้นนั้น เนื่องจากในวันเกิดเหตุ เจ้าตัวอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้ขออนุญาตลาเพื่อไปพบแพทย์ แต่ในระหว่างการเดินทาง เมื่อได้รับแจ้งเหตุร้าย จ.ส.ต.เสฏฐวุฒิ ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวในทันที โดยรีบนำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมพร้อมไว้ในรถยนต์ และมุ่งหน้าเข้าร่วมสนับสนุนทีมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนที่สุด
นอกจากนี้ยังทราบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก บก.น.7 กำลังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมแข่งขัน MPB S.W.A.T Challenge 2026 อันเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยในทันทีที่ทราบข่าวเหตุการณ์รุนแรง ทั้งทีมได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสละสิทธิการแข่งขันทันที รีบลงพื้นที่เข้าสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์จริง สะท้อนให้เห็นถึง ความยึดมั่นมุ่งมั่นในหน้าที่การดูแลประชาชนต้องมาก่อน ยึดมั่นว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ทุกเมื่อ แม้เครื่องแต่งกายไม่พร้อม แต่ทักษะและใจพร้อมทุกเมื่อ