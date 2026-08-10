ป.จับแก๊งไฮบริดสแกม! อ้าง 'Bank of America' ตุ๋นลงทุน สูญ 7.5 ล้าน

MGR Online - ตำรวจกองปราบรวบแก๊งไฮบริดสแกม อ้าง' Bank of America' หลอกลงทุนเหยื่อหลงเชื่อสูญกว่า 7.5 ล้านบาท
วันนี้ ( 10 ส.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป.และ ร.ต.อ.นิติธร ประชันกาญจนา รอง สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.พรปวีณ์ อายุ 51 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.212/2569 ลงวันที่ 16 ก.พ.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือ
โดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ” ได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.ย. 2566 ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชีชื่อ "Phiphat Thanaphuwanut" ได้แชตมาตีสนิทกับผู้เสียหาย ก่อนชักชวนลงทุนฝากเงินเข้าธนาคาร "Bank Of America" โดยอ้างว่าได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไป จากนั้นได้ส่งลิงก์ที่ปลอมขึ้นมาให้เข้าใจผิดว่าเป็นแพลตฟอร์มของ Bank of America โดยที่ทุกครั้งที่ผู้เสียหาย โอนเงินเข้าไปตามที่บัญชีคนร้ายได้ให้มา ปรากฏยอดเงินตรงกับในแพลตฟอร์ม จึงหลงเชื่อโอนเงินไปทั้งหมด 11 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 7,565,959 บาท แต่ได้คืนมาแค่ 11,800 บาท เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า น.ส.พรปวีณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบัญชีม้า หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อหากล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป