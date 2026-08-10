ปคม.ตามลากคอพ่อเลี้ยงหื่นลักหลับลูกเลี้ยงวัย 16 ปี

MGR Online - ตำรวจ ปคม.บุกรวบพ่อเลี้ยงหื่นกาม แอบย่องข่มขืน-ลวนลามลูกเลี้ยงวัย 16 ขณะนอนหลับในห้อง แม่รู้ความจริงพาแจ้งความดำเนินคดี เจ้าตัวยังปากแข็งปฏิเสธลั่น
วันนี้ (10 ส.ค. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม. พ.ต.ท.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายอนุชาฯ อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุง ที่ 215/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569 ข้อหา "ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ โดยใช้กำลังประทุษร้าย และกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ" ได้ บริเวณหน้าบ้านเช่า ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ม.ค.69 ขณะ
น.ส.เอ (นามสมมิ) อายุ 16 ปี นอนหลับอยู่ในบ้าน พอตื่นมาก็เห็น นายอนุชา พ่อเลี้ยงอยู่ใกล้ ๆ ก่อนรีบเดินออกไปจากห้อง ขณะนั้น น.ส.เอ รู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศมากแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่คิดสงสัยอยู่คนเดียวโดยไม่กล้าบอกแม่
ต่อมาวันที่ 17 ม.ค.69 นายอนุชา ได้เข้าไปในห้อง น.ส.เอ อีกครั้ง ก่อนใช้มือจับหน้าอก และกอด น.ส.เอ พยายามขัดขืนและวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ มารดาจึงพาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.โคกชะงาย จ.พัทลุง จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่ง ตำรวจ กก.6 บก.ปคม. สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปอยู่บ้านเกิดใน จ.สมุทรปราการ และตอนนี้ได้กลับมาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ จ.พัทลุง จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึง
นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกชะงาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป