“มท.2” ลุยห้วยขวาง ทลายปมนอมินี–แรงงานเถื่อน พบ 3 โรงแรมไร้ใบอนุญาต จี้สอบ “ส่วย”

มท.2 นำชุดเฉพาะกิจฯ ลุยห้วยขวาง ตรวจโรงแรม–สถานประกอบการ ปราบนอมินี แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พบ 3 โรงแรมไม่สามารถแสดงใบอนุญาต สั่งขยายผลปม “จ่ายส่วย”
วันที่ 9 สิงหาคม นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าชุดเฉพาะกิจอำนวยการจัดระเบียบสังคม กระทรวงมหาดไทย (ฉกอ.) สั่งการให้กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการในเขตห้วยขวางและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร มุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย การใช้นอมินี และการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ในการปฏิบัติการครั้งนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย ร.ต.ต.สิงห์คำ คำยอด ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครอง สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียง
ผลการปฏิบัติการ ตรวจสอบโรงแรม 3 แห่ง ไม่พบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งหมด
จุดแรก โรงแรมไห่หมาน (Haiman Hotel) ตั้งอยู่ซอยประชาอุทิศ 6 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีห้องพักจำนวน 34 ห้อง อัตราค่าบริการประมาณ 1,120–1,450 บาทต่อคืน ประกอบกิจการโดยบริษัท ไห่หมาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 51% และสัญชาติจีน 49% โดยพบผู้แสดงตนเป็นลูกจ้างและล่ามแปลภาษา ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นบุคคลสัญชาติจีนซึ่งพำนักอยู่ในประเทศจีน
จากการตรวจสอบ ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดี นอกจากนี้ ยังพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 5 ราย กระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ และไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงนายจ้างและสถานที่ทำงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจึงดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย
จุดที่สอง Zazz Urban Bangkok ตั้งอยู่ถนนพระราม 9 แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีห้องพักจำนวน 48 ห้อง อัตราค่าบริการประมาณ 1,000–3,000 บาท ประกอบกิจการโดยบริษัท จีเอ็นซี กรุ๊ป จำกัด โดยมีกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ได้แก่ นางสาวปิยมาศ อุดมประเสริฐกุล และนายหลิน จื่อเฉา ชอว์น จากการตรวจสอบพบพนักงานต้อนรับของโรงแรม และผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมเอกสารหลักฐานและเตรียมขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
จุดที่สาม Aesthetic Hotel ตั้งอยู่บริเวณซอยหมู่บ้านเอเทรีย–วันดี เลขที่ 169 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการห้องพักประมาณ 52 ห้อง จำนวน 7 ชั้น ในรูปแบบรายวัน ประกอบกิจการโดยบริษัท เจิ้นยี่ กรุ๊ป จำกัด โดยมีนางสาวอภิวรรณ แม้นเกตุใหม่ แสดงตนเป็นกรรมการบริษัท จากการตรวจสอบไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีต่อไป
นอกจากนี้ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการต่อเนื่อง พบแรงงานต่างด้าวกระทำผิด 16 ราย
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร และร้านตัดผมในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดของนายจ้างหรือสถานประกอบการ จำนวน 4 ราย และแรงงานต่างด้าวจำนวน 16 ราย ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน ในระหว่างการตรวจสอบ มีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้แก่บางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือที่เรียกกันว่า “ส่วย” ประเด็นดังกล่าว นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลโดยทันที
กรมการปกครองย้ำ ตรวจสอบทุกกรณี หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ดำเนินคดีไม่ละเว้น
กรมการปกครองจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการกล่าวอ้างเรื่องการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐในทุกกรณีและทุกกลุ่มเป้าหมาย หากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะดำเนินการขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยไม่มีข้อยกเว้น
ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดระเบียบและกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริต และสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน