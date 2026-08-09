เซนต์คาเบรียล แจงปมคลิปลูก "สจ." รุมทำร้าย ยันไม่เพิกเฉยลงโทษวินัยแล้ว ย้ำฐานะ-อิทธิพลไม่มีผล

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แจงปมคลิปรุมทำร้ายนักเรียน ยืนยันไม่เพิกเฉย ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมลงโทษทางวินัยและให้ความร่วมมือตำรวจ ย้ำฐานะหรืออิทธิพลไม่มีผลต่อการพิจารณา
จากกรณีโลกโซเชียลฯ มีการแชร์คลิปเหตุการณ์เด็กนักเรียนชาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 คนรุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียน โดยมีการเตะ ต่อยและใช้อาวุธปืนข่มขู่ โดยมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุรายหนึ่งเป็นลูกชาย "สจ." ในจ.ร้อยเอ็ด ส่วนผู้ถูกทำร้ายเป็นลูกครูของโรงเรียนดังกล่าว
วันนี้ (9 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ยืนยันดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจและคุ้มครองสิทธินักเรียนตามกรอบกฎหมาย
โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนเกี่ยวข้องบริเวณภายนอกสถานศึกษานั้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียลขอเรียนชี้แจงว่า โรงเรียนมิได้เพิกเฉยและได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ โดยมีลำดับและมาตรการสำคัญ ดังนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ณ พื้นที่เอกชนภายนอกบริเวณโรงเรียน
หลังเวลาเลิกเรียน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนอยู่ระหว่างการสอบ ทำให้นักเรียนแต่ละระดับชั้บชั้นมีตารางการมาโรงเรียนแตกต่างจากวันเรียนตามปกติ
ต่อมาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ทางหัวหน้าระดับได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนโดยมีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ จึงแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ และทางโรงเรียนได้เชิญนักเรียน คู่กรณี และผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องเข้าสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมทั้งประสานงานและส่งมอบหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของอาวุธปืนที่ใช้ข่มขู่และทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฎในคลิปนั้น ทางตำรวจได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็น "ปืนอัดแก๊ส" (Airsoft Gun) ที่ใช้กระสุนลูกพลาสติกไม่ใช่อาวุธปืนจริงแต่อย่างใด
โรงเรียนได้พิจารณาลงโทษและดำเนินมาตรการทางวินัยแก่กลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องทุกรายตามระเบียบของโรงเรียนและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีมาตรการกวดขันติดและตามพฤติกรรมอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังจัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และอำนวยความสะดวกด้านการเรียนแก่นักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
โรงเรียนขอยืนยันว่า ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 และภายหลังได้รับแจ้งแล้วได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามลำดับขั้นตอน ทั้งการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานนักเรียนและผู้ปกครอง การให้ความร่วมมือและส่งมอบข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการดำเนินมาตรการกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและขอบเขตอำนาจของโรงเรียน
สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลหรือการดำเนินการล่าช้า โรงเรียนขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เยาว์เป็นผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินการจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงกฎหมาย หลักการคุ้มครองเด็ก สิทธิของผู้เยาว์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนหรือกระบวนการดำเนินการทั้งหมดต่อสาธารณะได้ และขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดการเผยแพร่สื่อที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและสภาพจิตใจของเด็ก อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้ประสานและพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง คู่กรณีและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง และมีได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงเรียนขอยืนยันอีกประการว่า ฐานะ ความสัมพันธ์ หรืออิทธิพลของบุคคลใดไม่มีผลต่อการพิจารณาและการดำเนินการของโรงเรียน โดยทุกขั้นตอนพิจารณาจากข้อเท็จจริง ระเบียบของโรงเรียน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและรักษาสวัสดิภาพของนักเรียนทุกฝ่าย
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เยาว์ โรงเรียนขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการใช้ความระมัดระวัง
ในการเผยแพร่ข้อมูล ภาพ หรือข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลที่อาจนำไปสู่การระบุตัวตนของนักเรียน หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ สวัสดิภาพ และความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความชัดเจน โปร่งใส่ ยุติธรรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลกับทุกฝ่าย