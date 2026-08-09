ในหลวง-พระราชินี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ด.ญ. อายุ 12 ปี และทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 9 ส.ค. 69 ที่วัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แด่ ด.ญ.นภัทร ชัยมา หรือ “น้องกะเพรา” อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางหน้าหีบศพ และรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการครู ครอบครัว ญาติพี่น้อง คุณครู และเพื่อนนักเรียน เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว ญาติ คุณครู และเพื่อนนักเรียน ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัย