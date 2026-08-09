พ่อ น้องกะเพราเหยื่อกราดยิง อโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุ เชื่อโรงเรียนดูแลดี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพ ด.ญ.นภัทร ชัยมา หรือ “น้องกะเพรา” อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียน
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ท่ามกลางบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า มีครอบครัว ญาติ ครู และเพื่อนนักเรียนทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัย
ภายในงานยังพบพวงหรีดจากบุคคลสำคัญ อาทิ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และฝ่ายปกครองในพื้นที่
ก่อนพิธีรดน้ำศพ ซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น. นายพงษ์ธร ชัยมา อายุ 55 ปี พ่อของน้องกะเพรา เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแล้ว แต่ครอบครัวยังคงต้องเดินหน้าดูแลกันต่อไป ส่วนสาเหตุและปมในการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุ ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและกระบวนการตรวจสอบ
นายพงษ์ธรกล่าวว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครอบครัวขอ อโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่ได้คิดที่จะโทษใคร เพราะไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเคยพบเจอหรือผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง สิ่งที่ครอบครัวต้องการที่สุดในเวลานี้ คืออยากให้ลูกสาวจากไปอย่างมีความสุข
ส่วนเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน นายพงษ์ธรมองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปพูดคุยและหาแนวทางป้องกันร่วมกันในอนาคต โดยส่วนตัวเชื่อว่าโรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนในระดับหนึ่งแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด จึงไม่อยากให้โทษว่าเป็นความผิดของใคร แต่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
นายพงษ์ธรย้ำว่า สิ่งที่ครอบครัวต้องการในเวลานี้ ไม่ใช่การกล่าวโทษใคร แต่อยากให้ลูกสาวจากไปอย่างสงบและมีความสุข พร้อมอโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อนน้องกระเพราให้ข้อมูลว่า ตอนเกิดเหตุกำลังรอฉีดวัคซีนอยู่ในห้องประชุม คนร้ายยิงมาจากข้างนอกห้องประชุม ประมาณ 4-5 นัด มีคนโดนยิงที่ขา 1 คนและ 1 ในนั้น คือเพื่อนตนที่โดนยิงด้วย แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าโดนยิงแค่ติดต่อไม่ได้พึ่งมาทราบทีหลังว่ากระเพราโดนยิงเสียชีวิต