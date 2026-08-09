รอง ผบช.ภ.1 เร่งประชุมคลี่คลายคดีเหตุ นร. ม.3 กราดยิง รร.ดัง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ส.ค. 69 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ ผกก.สภ.ปลายบาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง, พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1, พ.ต.อ.สมศักดิ์ รัศมีจันทร์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี ได้ร่วมประชุมเร่งเพื่อคลี่คลายคดี เหตุนักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่กับย่า ที่บ้านพักย่านบางบัวทอง ก่อนจะมาก่อเหตุสลดภายในโรงเรียน ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย บาดเจ็บ 23 ราย
พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 17 ราย และนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืน ปอกกระสุนปืน ซองบรรจุกระสุนปืน โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์พีซีไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้ว ส่วนประเด็นเรื่องอาวุธมีดเด็กพกมาในกระเป๋าขณะไปโรงเรียนด้วย
ประเด็นสำคัญในการสอบสวน เราอยากพิสูจน์ถึงมูลเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กก่อเหตุคืออะไร ไม่ใช่พิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิด จากการตรวจสอบพบเด็กมีปัญหาทั้งครอบครัว เพื่อน การเรียน และในโรงเรียน รวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆมาประกอบกัน ส่วนประเด็นเรื่องคุณครูสอนวิชาภาษาไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเรียกสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่เข้ามาพบ
จากที่มีการสอบปากคำพบว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องอาวุธปืนมานานแล้ว ประมาณ 1-2 ปี ศึกษาพฤติกรรมใช้ความรุนแรงจากอินเตอร์เน็ต แต่ไม่พบการฝึกหัดยิงปืนจากที่ใด ส่วนพยานหลักฐานอื่นๆอยู่ระหว่างรวบรวมมาตรวจสอบ ซึ่งเด็กเคยมีประวัติพกบีบีกันมาที่โรงเรียนเมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้ว และถูกคุณครูยึด โดยซื้อด้วยตัวเองจากอินเตอร์เน็ต
อยากฝากทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชน ควรสอดส่องพฤติกรรมว่าเด็กมีปัญหาอะไร และต้องรับฟังให้มากขึ้น สนใจในการช่วยแก้ปัญหาให้มากขึ้น รวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ปกครองและคุณครู รวมทั้งเพื่อนที่สนิท หากมีอะไรผิดปกติควรแจ้งผู้ปกครองทราบ หากปล่อยไปเนิ่นนานเราไม่รู้ว่าเด็กจะมีพัฒนาการในความคิดอย่างไร
เบื้องต้น นายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้มีการตั้งด่านตรวจและจุดสกัด ตรวจจับเรื่องพกพาอาวุธปืนเป็นพิเศษ
โดยอยากขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนลดการนำเสนอคลิปซ้ำๆที่เผยแพร่มากขึ้น แนะนำให้ติดตามมาตรการในการสร้างความปลอดภัย อบอุ่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง คุณครู นักเรียนที่จะต้องกลับเข้าไปเรียน ได้อย่างโดยเร็ว รวมถึงหลายๆเรื่องที่มีการนำเสนออยู่ในโซเชี่ยลขณะนี้ก็ไม่เป็นความจริง
ประเด็นเรื่องในกระเป๋าเด็กมีกุญแจบ้าน และล็อคบ้านหลังก่อเหตุสลด ยังไม่ทราบเหตุผลในประเด็นนี้ ส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างการสอบสวน คาดว่าเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างบุคคล
สุดท้าย อยากฝากถึงผู้ปกครอง การเก็บ อาวุธปืนในบ้าน ควรเก็บให้มิดชิดและห่างจากเด็กและเยาวชน ทั้งนี้จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านสภาพจิตใจของเด็กที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
เบื้องต้น พ่อและแม่เลี้ยงของเด็ก ม.3 ที่ก่อเหตุ ได้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ปลายบาง โดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด