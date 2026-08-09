บรรยากาศรับศพน้องเฟย์เหยื่อนร.ม.3 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวัดลาดปลาดุก

จากกรณี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้อาวุธปืนยิง ครูและเพื่อนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย
ล่าสุดเมื่อเวลาเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2569 พ่อแม่ของน้องกระเพรา หรือน้องเฟย์ อายุ 12 ปี และเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ที่ ศาลา 3 วัดลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพ โดยฌาปนกิจศพในวันที่ 13 ส.ค.
นายไกร แก้วสว่าง อายุ 42 ปี น้าชายกล่าวว่า ตอนเกิดเหตุคุณแม่ตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็ว ทุกคนมีความหวังว่าน้องจะกลับมาได้ เสียใจกับผู้เสียชีวิตที่เป็นหลานเราและคนอื่นๆ น้องเป็นคนร่าเริงและหลักการแสดง เรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมมากแม่ให้การส่งเสริมเรื่องการเรียนและการแสดง เพื่อให้น้องเติบโตไปในสายงานที่รัก น้องอยากเข้าสู่วงการไปเต้น Cover อยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักแสดงแม่มีน้องเฟย์คนเดียว ตอนนี้เสียใจหนักมาก ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุซะทีเดียวเนื่องจากเด็กดีความเครียดมาก มาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวง วันนี้ต้องกลับเข้ามามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการยังไง เคสนี้ไม่ได้เคสแรก สังคมไทยมีความรุนแรงขึ้น อยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความใส่ใจนักเรียนมากขึ้น เดี๋ยวนี้มีสื่อเข้าถึงเด็กได้ง่ายอยากให้ใส่ใจดูแลลูกให้ดีที่สุด