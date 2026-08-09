อธิการบดี มทร.อีสาน ประธาน ทปอ.มทร. ร่วมประชุม THAI UNIVERSITY PRESIDENTIAL FORUM 2026 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยด้วย AI

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม THAI UNIVERSITY PRESIDENTIAL FORUM 2026: “พลิกโฉมประเทศไทย พลิกโฉมมหาวิทยาลัย กับ AI” และ ในนามมทร. ชูประเด็น RMUT Transformation ; One RMUT, One Vision, One Networks เพื่อขับเคลื่อน Local Growth Engine รวมทั้งจัดตั้ง Thailand’s National Technology University Network ของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–7 สิงหาคม 2569 ภายใต้ประเด็นสำคัญด้านยุทธศาสตร์ AI ระดับชาติสู่การขับเคลื่อนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการนำ AI มาใช้พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม
จากนั้นเป็นการบรรยาย International Keynote I โดย Professor Dr. Tan Eng Chye อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศสิงคโปร์ในการพัฒนาระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน และการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับอนาคต พร้อมด้วยการบรรยาย International Keynote II จากผู้บริหารระดับสูงของ Peking University ในประเด็นภาวะผู้นำด้าน AI งานวิจัย การสร้างขีดความสามารถ และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก
ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สังเคราะห์มุมมองจากเวทีนานาชาติสู่ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และการกำหนดลำดับความสำคัญของอุดมศึกษาไทย ก่อนเข้าสู่กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอหัวข้อ “University Data in Action: การวิเคราะห์หลักสูตรและข้อมูลเชิงบริหารด้วย AI เพื่อมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกล่าวถึงการนำ AI มาใช้วิเคราะห์สุขภาพหลักสูตรและประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาจุดแข็ง ช่องว่าง และโอกาสในการยกระดับและพลิกโฉมสถาบัน
พร้อมกันนี้ มีการนำเสนอกรณีศึกษาต้นแบบการวิเคราะห์หลักสูตรและข้อมูลเชิงบริหารด้วย AI โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.อรชุน อุดมเกษมทรัพย์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยร่วมกันนำเสนอตัวอย่างการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับ AI Curriculum Readiness Analytics & Executive Dashboard ในฐานะเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ข้อมูลสุขภาพหลักสูตรและข้อมูลความพร้อมของสถาบันแบบ Real-Time เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ New Growth University
ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “MOWP: Mission Oriented Workforce Development Plan จาก Sunset Industry to Sunrise Industry” โดยนำเสนอมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคน การเชื่อมโยงอุดมศึกษากับเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรม และการใช้ข้อมูล Skill Mapping เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
ต่อด้วยเวทีเสวนา “กำลังคนแห่งอนาคต: มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมต่ออุดมศึกษาไทย” ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสะท้อนความต้องการด้านกำลังคนในอนาคต ตลอดจนเสนอแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงค่ำ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะทำงาน THAI UNIVERSITY PRESIDENTIAL FORUM 2026 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดบทสะท้อนของผู้บริหารในหัวข้อ “เส้นทางสู่ UPF2026” ก่อนเข้าสู่กิจกรรม Minister Talk โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย และผู้กำหนดนโยบาย ในประเด็นภาวะผู้นำด้าน AI และอนาคตของอุดมศึกษาไทย