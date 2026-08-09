พาณิชย์ภาคกลางลุย! ปั้นอีเวนด์ "The Best of Central 2026" ยกทัพ SMEs ชนห้างใหญ่ ปลุกกำลังซื้อฐานราก หรือ ปักหมุดรอช้อป! "The Best of Central 2026" รวมสุดยอดของดี - เกษตรอินทรีย์ภาคกลาง บุกเซ็นทรัล เวสต์เกต 15 - 19 ส.ค. นี้

พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เตรียมจัดงานมหกรรม จำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ในกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจสินค้า FOOD & NON FOOD สมุนไพร และเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โนงาน "The Best of Central 2026" จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สร้างโอกาสและเสริมสร้างรายได้ พร้อมยกระดับเครือข่ายการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22:00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน
• ช้อปสินค้าคัดสรรคุณภาพ : พบกับบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่น อัตลักษณ์พื้นถิ่น และภูมิปัญญาห้องถิ่นจากผู้ประกอบการ SMEe กว่า 60 ร้านค้า ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหาร (Food) ของใช้/ของฝาก (Non Food) สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
• เจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) : กิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายช่องทางทางการตลาด และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ
• กิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษ : ช้อปสินค้าราคาพิเศษ ร่วมลุ้นรับคูปองแทนเงินสด และกิจกรรมนาทีทอง ตลอดจนเพลิตเพลินกับมินิสคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน อาทิ เต๋า ภูศิลป์, กิมกลอย คนดัง, ปัณณ์ ปัณณ์ ไหทองคำ, กีตาร์ สิริขวัญ และมนุษย์ดนตรี สมปอง อุมา
ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนสินค้าไทยคุณภาพดี การันตีโดย สำนักงานพาณิชย์ ในงาน "The Best of Central 2026" ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคมนี้ ที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต
สำหรับท่านที่สนใจจองคิวเจรจาจับคู่ธุรกิจติดต่อได้ที่นางสาวสุกันธ์ทิพย์ นามสง่า หมายเลขโทรศัพท์ 087-815-0087