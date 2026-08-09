ตร.เผยปมกราดยิงเทพศิรินทร์ฯ มีหลายปัจจัยรุมเร้า ทั้งครอบครัว-การเรียน-เพื่อน-เสพสื่อรุนแรง

รอง ผบช.ภ.1 เผยปมกราดยิงเทพศิรินทร์ฯ เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งครอบครัว การเรียน เพื่อน และเสพสื่อรุนแรง พบผู้ก่อเหตุสนใจอาวุธปืน-เคยนำบีบีกันเข้าโรงเรียน ตำรวจเร่งตรวจสอบหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้ (9 ส.ค.) ที่ สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หลังประชุมติดตามคดี ว่า จากการสอบพยาน 17 ปาก พบข้อมูลเบื้องต้นว่า เหตุการณ์อาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งปัญหาครอบครัว การเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน รวมถึงการรับชมสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง โดยยังไม่สามารถชี้ได้ว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุหลัก
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ ทั้งอาวุธปืน ปลอกกระสุน ซองบรรจุกระสุน โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ส่งตรวจพิสูจน์แล้ว พร้อมเข้าตรวจค้นบ้านและเก็บโทรศัพท์เครื่องเก่า รวมถึงคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบเพิ่มเติม เบื้องต้นพบข้อมูลว่าเด็กมีความสนใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน และเคยศึกษาสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงผ่านโซเชียลมีเดียมาระยะหนึ่ง
ส่วนปืนบีบีกัน พบจากการสอบถามเด็กใกล้ชิดว่า ผู้ก่อเหตุเป็นผู้สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเมื่อปีที่ผ่านมา และเคยนำเข้ามาในโรงเรียนจนถูกครูยึด ขณะที่กรณีสะสมมีด พบว่าเป็นการพกมีดไว้ในกระเป๋ามาโรงเรียน ส่วนกระแสข่าวเรื่องการเขียนหนังสือหรือวาดภาพเกี่ยวกับอาวุธปืน ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบ
พล.ต.ต.อรรถพล กล่าวว่า การสอบสวนไม่ได้มุ่งเพียงพิสูจน์ความผิด แต่ต้องการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ โดยพบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่บิดามารดาแยกทางกัน เด็กอยู่กับปู่และย่าตั้งแต่อายุประมาณ 2 ขวบ รวมถึงประเด็นปัญหาการเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน การบูลลี่ และปัญหากับครู ซึ่งยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ตำรวจจะเพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด และเข้มงวดการพกพาอาวุธ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืน พร้อมจัดสายตรวจเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้า
ตำรวจยังขอความร่วมมือประชาชน งดแชร์คลิปเหตุการณ์และข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เนื่องจากพบข้อมูลเท็จหลายกรณี ทั้งแชตที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยระหว่างแม่กับลูก และข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนกุญแจบ้านที่พบในกระเป๋าของเด็ก ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อเหตุหรือไม่ ขณะที่ผลชันสูตรเบื้องต้น ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานยาหรือการใช้ยา โดยตำรวจจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้าน