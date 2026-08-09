พ่อเด็กก่อเหตุกราดยิงน้ำตาคลอ ยกมือไหว้ “ขอโทษผู้เสียหาย” หลังเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตำรวจ

พ่อเด็กก่อเหตุเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตำรวจ สภ.ปลายบาง น้ำตาคลอ ยกมือไหว้ เปิดใจ “ขอโทษผู้เสียหาย”
วันนี้ (9 ส.ค.) ที่ สภ.ปลายบาง จังหวัดนนทบุรี บิดาของนักเรียนผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมตามการนัดหมาย โดยระบุเพียงว่าเดินทางมาตามที่ตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมเท่านั้น และยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่เน้นย้ำในประเด็นใดบ้าง
ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวน บิดาของผู้ก่อเหตุได้กล่าวเปิดใจสั้น ๆ ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ทั้งยังมีน้ำตาคลอ ว่า “ขอโทษผู้เสียหาย” พร้อมกับยกมือไหว้เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ก่อนจะรีบเดินทางกลับทันที