สืบ สตม.ไล่ล่า 267 วัน รวบหนุ่มนอร์เวย์ผู้ต้องหาหมายแดงอินเตอร์โพล หนีกบดานอุบลฯ

สืบ สตม. ไล่ล่า 267 วัน รวบหนุ่มนอร์เวย์ ผู้ต้องหาหมายแดงอินเตอร์โพล หลังหลบหนีคดีทำร้ายคนในครอบครัว กบดาน จ.อุบลฯ
วันนี้ (9 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.สตม. บูรณาการร่วมกับ ตม.จว.อุบลราชธานี สืบสวนติดตาม MR. LUCAD (นามสมมติ) อายุ 26 ปี สัญชาตินอร์เวย์ ตามข้อมูลแจ้งเตือนระหว่างประเทศ หลังถูกองค์การตำรวจสากลออกหมาย Interpol Red Notice จากกรณีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายและใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศไทยและอยู่เกินกำหนดอนุญาต 267 วัน โดยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ติดตามจนพบตัวบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก่อนเข้าจับกุม
เบื้องต้นแจ้งข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay 267 วัน) นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตาลสุม ดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป
ทั้งนี้ การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลแจ้งเตือนระหว่างประเทศกับฐานข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศของ สตม. จนนำไปสู่การติดตามจับกุมได้ แม้ผู้ต้องหาจะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล