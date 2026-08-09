พ่อแม่สุดเศร้า! รับศพ “น้องเฟย์” เหยื่อกราดยิงเทพศิรินทร์ฯ เผยมีลูกสาวคนเดียว เป็นเด็กกิจกรรม ฝันอยากเป็นศิลปิน

ครอบครัวสุดเศร้ารับศพ “น้องเฟย์” นักเรียน ม.1 เหยื่อกราดยิงเทพศิรินทร์ฯ เสียชีวิตเป็นรายที่ 9 เผยน้องเป็นเด็กกิจกรรม รักการแสดง และใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปิน เตรียมสวดพระอภิธรรม 3 คืน ก่อนฌาปนกิจ 13 ส.ค.นี้
จากกรณี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้อาวุธปืนยิง ครูและเพื่อนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย ล่าสุดวานนี้ (8 ส.ค.) ด.ญ.นภัทร ชัยมา อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งถูกยิงที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตเป็นรายที่ 9
ล่าสุด วันนี้ (9 ส.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น.พ่อแม่ของด.ญ.นภัทร หรือ น้องเฟย์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ที่วัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพ
นายไกร แก้วสว่าง อายุ 42 ปี น้าชาย กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุทางครอบครัวช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว ทุกคนมีความหวังว่าน้องจะกลับมาได้ เสียใจกับผู้เสียชีวิตที่เป็นหลานเราและคนอื่นๆ น้องเป็นคนร่าเริงและรักการแสดง เรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมมาก ทางครอบครัวให้การส่งเสริมเรื่องการเรียนและการแสดง เพื่อให้น้องเติบโตไปในสายงานที่รัก น้องอยากเข้าสู่วงการไปเต้น Cover อยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักแสดง
"แม่มีน้องเฟย์คนเดียว ตอนนี้เสียใจหนักมาก ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุซะทีเดียว เนื่องจากเด็กมีความเครียดมาก มาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวง วันนี้ต้องกลับเข้ามามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการยังไง เคสนี้ไม่ได้เคสแรก สังคมไทยมีความรุนแรงขึ้น อยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความใส่ใจนักเรียนมากขึ้น เดี๋ยวนี้มีสื่อเข้าถึงเด็กได้ง่ายอยากให้ใส่ใจดูแลลูกให้ดีที่สุด" นายไกร กล่าว
เบื้องต้นทางครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิธรรมศพน้องเฟย์เป็นเวลา 3 คืน ก่อนจัมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 13 ส.ค.นี้