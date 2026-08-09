ตร.ไล่ไทม์ไลน์ 4 ระยะ เหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เร่งไขปมมูลเหตุจูงใจ

ตำรวจภูธรภาค 1 ประชุมคลี่ปมเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ไล่ไทม์ไลน์ 4 ระยะ ตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยิงครู-นักเรียน ก่อนปะทะตำรวจและยิงตัวเองเสียชีวิต เร่งตรวจโทรศัพท์พยานหลักฐาน หามูลเหตุจูงใจ
วันนี้ (9 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เดชรภี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี หลังสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู และนักเรียนในเหตุการณ์ไปแล้วเกือบ 20 ปาก แบ่งเป็นเพื่อนนักเรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ประมาณ 6-7 ปาก ส่วนที่เหลือเป็นครู
โดยในที่ประชุมได้ไล่เรียงสรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ก่อเหตุ ตั้งแต่ เดินทางมาโรงเรียน ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และก่อเหตุยิงครูคนแรกเสียชีวิตในห้อง 3/8 บริเวณชั้น 6 เวลา 09.53น.
ระยะที่ 2 เริ่มก่อเหตุอาคาร 5 ชั้น 6 และชั้น5 โดยหลังจากก่อเหตุยิงครูคนแรกแล้ว ก็ยัายไปห้อง 565 ยิงครูเสียชีวิต 2 ราย ยิงนักเรียน 1ราย จนเวลา 09.54 น.ผู้ก่อเหตุ ลงมาชั้น 5 เปลี่ยนแม็กกาซีน และพยายามก่อเหตุยิง แต่อาวุธปืนขัดข้อง จากนั้นผู้ก่อเหตุลงมาชั้น 4 และก่อเหตุยิงรองผู้อำนวยการและเลขาฯ เวลา 10.02 น.ตำรวจสายตรวจสภ.ปรายบางมาถึง
ระยะที่ 3 ก่อเหตุต่อเนื่อง บริเวณชั้น 3 ชั้น 2 และชั้น 1 และพยายามยิงใส่กลุ่มครูและนักเรียน และได้ไปเจอกับนักการภารโรง แตาผู้ก่อเหตุไม่ทำร้าย เนื่องจากไม่ใช่ครู และเดินไปอาคาร4 ระหว่างมีการบรรจุกระสุน
ระยะที่ 4 คือ ตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังตำรวจสายตรวจมาถึงเวลา 10.02 น. และขอกำลังสนับสนุนในพื้นที่ เวลา 10.03 น. จากนั้น เวลา 10.08 น.เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาและสั่งให้ผู้ก่อเหตุหยุดยิง และเวลา10.10 น. ผู้ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิต หลังจากนั้นชุดสืบสวนจัดรูปแบบยุทธวิธีเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณอาคาร 4
มีรายงานว่าภายหลังการประชุมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการยำพยานหลักฐานมาตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน หามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุแล้ว ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง