สน.สามเสน แจงปมคลิปนักเรียนเซนต์คาเบรียลรุมเตะ-ต่อยเพื่อน ชี้ปืนในคลิปเป็นเพียงบีบีกัน ล่าสุดรับเป็นคดีแล้ว

สน.สามเสน ออกแถลงการณ์แจงคลิปนักเรียนเซนต์คาเบรียลรุมเตะ-ต่อยทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียน ยืนยันรับคดีตามกฎหมาย เผยปืนที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วเป็นเพียง "ปืนอัดแก๊ส" กระสุนพลาสติก หรือ บีบีกัน
จากกรณีโลกโซเชียลฯ มีการแชร์คลิปเหตุการณ์เด็กนักเรียนชาย รร.เซนต์คาเบรียล 2 คนรุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียน โดยมีการเตะ ต่อยและใช้อาวุธปืนข่มขู่ โดยมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุรายหนึ่งเป็นลูกชาย "สจ." ในจ.ร้อยเอ็ด ส่วนผู้ถูกทำร้ายเป็นลูกครูของโรงเรียนดังกล่าว กรณีที่เกิดขึ้นพล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ได้สั่งการให้ สน.สามเสน ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
วันนี้ (8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด สน.สามเสน ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุรายละเอียดและความคืบหน้าในการดำเนินคดี ดังนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างเด็กนักเรียน ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณภายนอกสถานศึกษา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้ามาให้ถ้อยคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการสอบสวนปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมลงรับเป็นคดีความอย่างถูกต้อง
สำหรับกรณีอาวุธปืนที่ปรากฏในคลิป ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและส่งไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้ว เบื้องต้นพบว่าเป็น "ปืนอัดแก๊สชนิดใช้กระสุนพลาสติก (บีบีกัน)" ซึ่งตรงกับภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ และทางผู้เสียหายได้ยืนยันแล้วว่าเป็นอาวุธกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ในวันเกิดเหตุ