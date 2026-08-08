แม่ “เต้ ดราก้อนไฟว์” ร่ำไห้รดน้ำศพลูกชาย เคาะโลงเรียกลูกครั้งสุดท้าย

จากกรณี นายเตวิช เต้พันธ์ หรือ “เต้ ดราก้อนไฟว์” อายุ 46 ปี หายตัวออกจากบ้านพักในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 69 ก่อนพบร่างลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 7 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยภายในกระเป๋าสะพายพบก้อนหิน 2 ก้อน และเชือกร่ม เบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกาย ขณะที่ยังไม่พบรถจักรยานที่เจ้าตัวขี่ออกจากบ้าน โดยเจ้าหน้าที่นำร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (8 ส.ค. 69) ที่ ศาลาธนเดชากุล อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาศพของ “เต้ ดราก้อนไฟว์” ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพ ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท รวมถึงเพื่อนร่วมวงการบันเทิง ต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อส่ง “เต้ ดราก้อนไฟว์” เป็นครั้งสุดท้าย โดยมีเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดง และเพื่อนร่วมวงการ นำพวงหรีดมาร่วมแสดงความไว้อาลัย
นางดารา เต้พันธ์ มารดาของผู้เสียชีวิต เปิดใจถึงลูกชายว่า เต้เป็นคนขยันทำงาน เป็นคนอ่อนโยน และตั้งแต่เด็กไม่เคยเถียงแม่แม้แต่คำเดียว ทำงาน 7 วัน ไม่มีวันหยุด โดยก่อนหน้านี้เต้ประกอบธุรกิจขายอาหารเหนือ ก่อนจะปิดกิจการ และบอกกับแม่ว่าจะเปิดโรงเรียนตัดผมชาย ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนยังเปิดดำเนินการอยู่ นิสัยเต้เป็นคนใจดี และมักพานักเรียน ครู และอาจารย์ที่เรียนตัดผมไปทำกิจกรรมจิตอาสา ตัดผมฟรีให้กับประชาชนตามห้างสรรพสินค้าเป็นประจำ สำหรับการสูญเสียครั้งนี้ ครอบครัวต่างเสียใจเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้แม่ได้ เคาะโลงเรียกลูกเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมบอกกับลูกว่า “เหนื่อยมามากแล้ว ควรพักผ่อนได้แล้ว” ก่อนที่จะปิดฝาโลง ได้สัมผัสร่างของลูก ซึ่งรู้สึกว่าตัวเย็นมาก ทำให้เกิดความรู้สึกในใจว่า ลูกคงได้พักผ่อนแล้ว พร้อมกล่าวกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายว่า “ลูกนอนหลับ หลับให้สบายนะลูก พักผ่อนให้เต็มที่ ลูกเหนื่อยมามากแล้ว”
นางดารา กล่าวอีกว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้พบสื่อมวลชน และเชื่อว่าลูกชายยังมีคนรักและคนที่เป็นห่วงอยู่มากมายจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ส่วนเรื่องคดี ตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แล้ว และก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิต เต้เคยบอกกับตนว่าจะบวช ทำให้ในตอนนั้นตนรู้สึกดีใจที่ลูกชายคิดจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
สำหรับกำหนดการหลังจากนี้ จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน ก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 11 ส.ค. 69 เวลา 15.00 น. ที่วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและส่ง “เต้ ดราก้อนไฟว์” เป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่บรรยากาศภายในงานยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ญาติ เพื่อนสนิท และคนในวงการบันเทิง ต่างทยอยเดินทางมาร่วมรดน้ำศพและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “เต้ ดราก้อนไฟว์”