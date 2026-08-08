ครอบครัวครูสอนคณิต เหยื่อนักเรียน ม.3 สวดศพวัดบางอ้อยช้าง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 69 ที่วัดบางอ้อยช้าง ต.บางศรีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรม นางสาวประภาพร ก้อนศิลา อายุ 41 ปี ครูสอนวิชาคณิตศาสตณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ถูกก่อเหตุเด็กนักเรียนอายุ 14 ใช้อาวุธปืนยิงขณะสอนนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียน
ลูกศิษย์ผู้เสียชีวิตกล่าวว่า ตอนที่สอนเป็นครูที่น่ารักมากเป็นกันเอง พยายามสอนให้เด็กเข้าใจตอนที่เรียนพิเศษพยายามติวทุกอย่างอธิบายให้เข้าใจที่สุด รู้สึกเสียใจมากไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุ ตอนนี้เสียครูดีๆไปอีก 1 คน ชอบให้เด็กแต่งหน้าให้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียน อยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดี
นายธนพัฒน์ สมศรี อายุ 39 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ญาติผู้ตาย กล่าวว่า ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คบกับแฟนมาตั้งแต่ปี 52 มีลูกด้วยกัน 1 คนเป็นลูกชาย เหตุการณ์มารู้จากเพื่อนโทรแจ้งว่ามีเหตุกราดยิงจากนั้นก็ติดจ่อแฟนไม่ได้อีกเลย หลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนก็พูดไม่ออก แฟนเป็นคน อัธยาศัยดีมีแต่คนรัก และไม่แน่ใจว่านักเรียนยิงมั่วหรือเปล่า ตอนเกิดเหตุแฟนสอนอยู่
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ ทางเหล่าบรรดาพ่อแม่ ภรรยา ญาติพี่น้อง และครอบครัวผู้เสียชีวิต ต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธี โดยจะฌาปนกิจในวันที่ 13 ส.ค. 68 เวลา 17.00 น.