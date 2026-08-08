ภาคประชาชนไทยผิดหวัง "อนุทิน" รับรองรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า เชิญเจ้าสัวร่วมสังฆกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อหวังผูกขาด
นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และผู้ประสานงานคณะทำงานสันติภาพฯ กล่าวว่า
ภาคประชาชนไทยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ไปรับรองเผด็จการทหารพม่า และเชิญพล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย มาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งเป็นการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังการรัฐประหารล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โดยไม่สนใจหลักมนุษยธรรม รัฐบาลไทยไม่ไต้มีเงื่อนไขกดดันหรือต่อรองให้รัฐบาลทหารพม่าสร้างหลักประกันการยุติการปราบปรามประชาชน การทำสงครามกับชนกลุ่มน้อย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพม่าหรือการพัฒนาประชาธิปไตยใดๆ เลย ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นประเทศไทยและอาเซียนได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางจากสงครามกลางเมืองในพม่า การอพยพหนีสงครามและการสร้างเมืองสแกมเมอร์ริมชายแดน แม้มีการหารือแต่เราไม่เห็นข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อเดิมของอาเซียน นอกจากการทูตไทยไปรับรองรัฐบาลทหาร ซึ่งทำให้ไทยเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง
หลังรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน สมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองพม่า (AAPP) ร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติ (UN) พบว่ามีประชาชนผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามและโจมตีของกองทัพพม่ามากกว่า 6,000 คน ในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนกว่า 600-700 คน ประชาชนกว่า 30,000 คนถูกจับกุมคุมขัง บ้างถูกประหารชีวิตโดยไม่คืนเถ้ากระดูกให้ครอบครัวไปทำพิธีตามความเชื่อทางศาสนา แต่รัฐบาลไทยกลับไปรับรองรัฐบาลมือเปื้อนเลือด
ขณะที่นายกรัฐมนตรียังชวนเจ้าสัวมหาเศรษฐีของไทยไปร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อสร้างวาระทางเศรษฐกิจ แต่ไม่เชิญภาคประชาสังคมร่วมปรึกษาหารือด้วย ขณะที่นานาชาติบอยคอตรัฐบาลทหารพม่า สหรัฐฯ มีมาตรการคว่ำบาตรโดยสั่งห้าม พลเอกอาวุโส มินอ่องหล่าย และสมาชิกกองทัพพม่าที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเดินทางเข้าสหรัฐฯ คว่ำบาตรและอายัดทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวรวมถึงบริษัทและธุรกิจในเครือที่กองทัพใช้หาผลประโยชน์และเป็นธุรกิจสีเทา และเชิญเจ้าสัวภาคเอกชนเข้าร่วมเพราะอำนาจเผด็จการย่อมเอื้อต่อการเติบโดทางเศรษฐกิจผูกขาดในพม่า
สิ่งที่อยากเห็นมากกว่าการไปรับรองรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า คือบทบาทของรัฐบาลไทยในการผลักดันสันติภาพในภูมิภาค รัฐบาลสามารถตั้งคณะทำงานสันติภาพโดยเชิญผู้นำชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในพม่า รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ กองกำลัง PDF และตัวแทนกองทัพร่วมหารือทางออกร่วมกันในประเทศไทย เพื่อยุติสงครามและความขัดแย้งซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมากที่สุด