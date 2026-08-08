เพื่อนสนิทเล่า! ผู้ก่อเหตุเคยพกบีบีกันมา รร. แต่ถูกยึด มีปัญหาครูภาษาไทยให้เกรด 0

MGR Online - เพื่อนร่วมชั้น เผยพฤติกรรมคนก่อเหตุเป็นคนเงียบๆ ไม่มีใครบูลลี่ แต่เคยพกบีบีกัน จนถูกครูยึด ระบายไม่ชอบครูภาษาไทยให้งานเยอะ แก้เกรด 0
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุ หลังจากตำรวจเข้าทำการสอบปากคำเสร็จสิ้น โดยเพื่อนคนนี้เปิดเผยรายละเอียดโดยได้รับคำอนุญาตจากผู้ปกครองของน้องแล้ว
น้องมาร์ค (นามสมมติ) ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมของเพื่อนนั้น น้องเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูดคุยกับใคร มักนั่งเรียนอยู่บริเวณหลังห้องมุมซ้ายสุด โดยเพื่อนยืนยันหนักแน่น ว่า ที่ผ่านมา น้องไม่เคยถูกเพื่อนบูลลี่ แกล้ง หรือ ทำร้ายร่างกาย แน่นอน เพราะตนเองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ ม.1 - ม.3 ส่วนในวัยประถม ตัวเองไม่รู้ ส่วนข้อมูลที่ถูกแชร์ออกไปว่า เพื่อนเคยถูกถีบเข้าห้องน้ำหรือโดนแกล้งมานานแล้วนั้น เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้น
ผู้สื่อข่าวถามต่อ น้องเคยมีคนโกรธแค้นกับเพื่อนคนไหนในโรงเรียนหรือไม่ หรือ เคยระบายอะไรให้ฟังบ้าง น้องมาร์ค ตอบ ยืนยันว่า ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือทะเลาะกับเพื่อนคนใด และเท่าที่ทราบ มีปัญหากับ “ครูอรสา” ครูสอนวิชาภาษาไทยเพียงคนเดียวเท่านั้น เนื่องจากเพื่อนเคยบ่นเรื่องทำการบ้านไม่ไหว การบ้านเยอะ และถูกครูคนดังกล่าวให้ติด 0 วิชาภาษาไทยจริง ที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุพยายามจะแก้ 0 ซึ่งแก้อยู่หลายครั้งกว่าจะผ่านมาได้ เพื่อนจะบ่นให้ฟังตลอด
ส่วนเรื่องอาวุธปืนนั้น ยอมรับว่า ในอดีตน้องเคยพกปืนบีบีกันสั้นใส่กระเป๋ามาอวดและยิงเล่นในโรงเรียนมาแล้ว จนกระทั่งมีเพื่อนไปฟ้องทำให้ถูกครูยึดปืนและตัดคะแนนความประพฤติตามกฎโรงเรียน
น้องมาร์ค ยังเล่าถึงเหตุการณ์ในเกิดเหตุอีกด้วยว่า ก่อนเกิดเหตุ นักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ก่อเหตุร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและเข้าเรียนตามปกติ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในคาบเรียนที่ 2 (วิชาคณิตศาสตร์) ซึ่งครูกำลังอธิบายการบ้านและเตรียมติวหนังสือให้กับนักเรียน
ระหว่างที่กำลังเรียนกันอยู่นั้น มีการเข้ามานั่งในห้องเรียนได้เพียงประมาณ 10 นาที ก่อนที่เพื่อนจะสวมใส่เอียร์ปลั๊ก (ที่อุดหู) และลุกจากโต๊ะหลังห้อง เดินถือกระเป๋าใส่กระสุนสะพายมาหยุดอยู่บริเวณหน้าห้องเรียน หน้าครูผู้สอน
จากนั้น เพื่อนก็ได้ลงมือยิงครูคณิตศาสตร์ทันที และเพื่อนก็ออกจากห้องไปยิงครูอีกห้อง ตอนนั้นตัวเองก็พยายามหาที่หลบแล้ว โดยก่อนจะยิง ไม่มีสัญญาณเตือน หรือบรรยากาศตึงเครียดใดๆ นำมาก่อน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป