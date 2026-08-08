ศูนย์คุณธรรม มอบโล่อัยการ สคช. องค์กรต้นแบบร่วมขับเคลื่อน "คุณธรรมสู่สังคม"

ศูนย์คุณธรรม มอบโล่ อัยการ สคช. เป็นองค์กรต้นแบบร่วมขับเคลื่อน "คุณธรรมสู่สังคม" โกศลวัฒน์ เผย เคียงข้างคนด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ห้องประชุม 301 สำนักงานอัยการสูงสุด นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เดินทางมามอบโล่รางวัล "THAILAND MORAL AWARDS" องค์กรต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อน คุณธรรมสู่สังคม ให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)
โดยมีนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการ สคช.เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล
นพ.สุริยเดว ได้กล่าว แสดงความชื่นชมและยกย่อง สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ความช่วงหนึ่งว่า
“องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อ เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ และเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรม และความเป็นธรรม ซึ่งควรค่าแก่การยกย่องเพื่อเชิดชูและเผยแพร่แบบอย่างด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย อันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไป
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้กล่าวขอบคุณ และถือเป็นรางวัล ที่อัยการคุ้มครองสิทธิยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยหวังได้รางวัล แต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน วันนี้ศูนย์คุณธรรม ได้มองเห็นงานของอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเสมอมา โดยเฉพาะคนยากจน คนด้อยโอกาส คนถูกข่มเหงรังแกไม่ได้รับความยุติธรรม ให้มีความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยกฎหมาย และสอนให้คนสามัคคีกัน โดยต้องรู้กฎหมายเพราะกฎหมายเป็นกติกาสังคม ถ้ารู้กฎหมาย ก็เหมือนรู้กติกาสังคม รู้กติกาก็ไม่ต้องทะเลาะกัน ความไม่รู้เป็นเหตุแห่งความแตกแยกมาแล้วมากมาย รางวัลที่เป็นกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมวันนี้ จะได้ถ่ายทอดให้อัยการคุ้มครองสิทธิทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับทราบ ส่งต่อกำลังใจ จากศูนย์คุณธรรมสู่อัยการคุ้มครองสิทธิฯ และรักษามาตรฐานต้นแบบด้านคุณธรรมอุทิศตนเพื่อสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป
โดยที่ผ่านมาอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ถือเป็นหน่วยงานที่ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เคยมีเรื่องถูกร้องเรียน เรียกรับเงินจากประชาชนเลย
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