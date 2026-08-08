ครอบครัวเศร้า! จัดพิธีรดน้ำศพ ปู่-ย่า และผู้ก่อเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

สุดเศร้า! ครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพ ปู่-ย่า และผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่วัดเต็มรักฯ โดยกำหนดสวดอภิธรรม 3 คืน ฌาปนกิจวันที่ 11 ส.ค.นี้
วันนี้ (8 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่วัดเต็มรักสามัคคี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีการจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม นายสมจิตต์ อายุ 73 ปี ผู้เป็นปู่, นางพรทิพย์ อายุ 68 ปี ผู้เป็นย่า และ ด.ช. อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าภายในบ้านพัก ก่อนเดินทางไปก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียน จนเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่
บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ท่ามกลางครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่ทยอยเดินทางมาร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยและความสูญเสีย
สำหรับกำหนดการเบื้องต้นจะมีการสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน ก่อนกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 11 ส.ค. 69 เวลา 16.00 น.