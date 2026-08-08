สุดยื้อ! “น้องนภัทร” นักเรียน ม.1 เหยื่อกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิตเป็นรายที่ 9

“น้องนภัทร” นักเรียนชั้น ม.1 ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว เป็นรายที่ 9 ราย รวมผู้ก่อเหตุ ขณะที่โรงเรียนโพสต์แสดงความอาลัยและส่งกำลังใจถึงครอบครัวผู้สูญเสีย
วันนี้ (8 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด.ญ.นภัทร ชัยมา อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกยิงที่ศีรษะ จากเหตุการณ์กราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้เสียชีวิตแล้ว ที่ รพ.พระนั่งเกล้า ทำให้ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น 9 ราย รวมผู้ก่อเหตุ
ล่าสุด เพจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โพสต์ภาพแล้วข้อความ ระบุว่า ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง แด่ ด.ญ.นภัทร ชัยมา ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์ และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัว ขอให้เข้มแข็งและผ่านพ้นความสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกัน