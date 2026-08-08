ตร.สอบพยานแล้ว 16 ปาก ประสานครูเข้าให้ปากคำ เช็กที่มาของกระสุน ยันตัวเลขกราดยิง 8 ราย

MGR Online - ตำรวจเรียกสอบพยานแล้ว 16 ปาก ประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูล เร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน ทราบผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกัน ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนใน อ.บางบัวทอง ยันกระสุนเป็นของจริง ตัวเลขผู้เสียชีวิต 8 ราย
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.น.ภ.จว.นนทบุรี เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวน เหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ว่า ตำรวจได้เรียกพยานทั้งครู และนักเรียนเข้ามาให้ข้อมูล เบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า 20 ปาก ขณะนี้สอบไปแล้ว 16 ปาก แบ่งเป็นเพื่อนนักเรียน และเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปาก ที่เหลือเป็นครู
ส่วนครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่า อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล โดยตำรวจอยู่ระหว่างประสานให้เข้าพบพนักงานสอบสวน ขณะเดียวกัน ตำรวจเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใด หลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกัน จึงตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์ หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่ หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรก
ยืนยันว่า กระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริง ไม่ใช่กระสุนซ้อม สำหรับกระสุนที่พบเหลืออยู่ในกระเป๋า จำนวน 34 นัด จากทั้งหมด 98 นัด ส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้ว นอกจากนี้ ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่ อ.บางบัวทอง เพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่ แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าใช้สนามยิงปืนแห่งนี้
ส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุ ตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ผ่านมา หากพบประเด็นที่ยังติดค้าง หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นตอนนี้ยังอยู่ที่ 8 ราย