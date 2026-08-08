ตร.เรียกสอบปากคำลูก สจ.ทำร้ายเพื่อนเซนต์คาเบรียล ผบช.น.สั่งฟันไม่สนลูกใคร

MGR Online - พนักงานสอบสวน สน.สามเสน เรียกนักเรียนเซนต์คาเบรียล 2 คน ก่อเหตุใช้ปืนทำร้ายเพื่อนในโรงเรียน ผบช.น.สั่งดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้จะเป็นลูก สจ.ก็ตาม
กรณี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แถลงการณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสน รุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องร่วมโรงเรียนนั้น ล่าสุด วันนี้ (8 ส.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.มอบหมาย พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 สั่งการพนักงานสอบสวน สน.สามเสน รวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีทุกข้อหา “ร่วมกันทำร้ายร่างกาย” พร้อมให้นำตัวนักเรียนอายุ 17 ปี และนักเรียนลูก ส.อบจ.ส่งศาลเยาวชน
ทางด้านตำรวจ สน.สามเสน ระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. เวลา 16.30 น.ที่ผ่านมา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนเดียวกัน โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเรื่องขัดแย้งและทะเลาะกันมาก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.ค. เวลา 14.17 น. ผู้ปกครองของนักเรียนชาย อายุ 14 ปี ชั้น ม.3 ผู้เสียหาย ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.สามเสน เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (8 ส.ค.) เวลา 14.00 น. พนักงานสอบสวนได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่าย พร้อมผู้ปกครองเข้าพบ เพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน โดยมีสหวิชาชีพร่วมในกระบวนการ