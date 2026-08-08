ผบก.นิติเวช เผยผลชันสูตรเหยื่อ ม.2 คลั่ง ถูกยิง 1-4 นัด โดนจุดสำคัญทุกราย ส่วนเด็ก 14 มือก่อเหตุพบเขม่าปืนที่ศีรษะ

ผบก.นิติเวช เผยผลชันสูตรเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนและครอบครัวผู้ก่อเหตุ รวม 8 ศพ ถูกกระสุนปืนตั้งแต่ 1 นัด ถึง 4 นัด โดนจุดสำคัญทุกราย ส่วนด.ช.วัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุ ถูกยิงเข้าศีรษะ 1 นัด กระสุนทะลุออก พบเขม่าปืนบริเวณบาดแผล สะท้อนระยะยิงใกล้ผิวหนัง ส่วนประเด็นวิสามัญยังต้องรอผลการสอบของตำรวจ
วันนี้ (8 ส.ค.) พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง รวม 8 ร่าง ซึ่งถูกส่งมายังสถาบันนิติเวช ครบทั้งหมดแล้ว แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน 5 ร่าง ผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ 2 ร่าง และเด็กชายวัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก 1 ร่าง
ผลชันสูตรพบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย ถูกกระสุนปืน โดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่ 1 นัด มากที่สุด 4 นัด ในจำนวนนี้ 6 ราย ถูกยิงรายละ 1 นัด ขณะที่อีก 2 ราย มีบาดแผลจากกระสุน 3 นัด และ 4 นัดตามลำดับ
โดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญ เช่น ศีรษะและหน้าอก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วย
สำหรับเด็กชายวัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุ พบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา 1 นัด และทะลุออก ไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกาย โดยพบเขม่าปืนบริเวณบาดแผล สะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิง
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า เด็กชายถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือไม่นั้น พล.ต.ต.วิรุฬห์ ระบุว่า จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืน และลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามัญหรือไม่ ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไป
ขณะที่กระสุนที่พบในร่างผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่กระสุนทะลุออก มีเพียง 1 นัด ที่พบว่าฝังอยู่ภายในร่างกาย ส่วนการตรวจหาสารต่างๆ ภายในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจ
สำหรับการชันสูตร ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วน โดยคาดว่าหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้ จะสามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมด