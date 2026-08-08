xs
xsm
sm
md
lg

สุดเศร้า! ญาติรับร่าง 8 เหยื่อ ม.2 คลั่ง กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งจ่ายเยียวยา 31 เคส ในสัปดาห์นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ภรรยานายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ครอบครัวรับร่าง 8 ผู้เสียชีวิต เหตุยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งพิจารณาเงินเยียวยาตามกฎหมายรายละ 3 แสนบาท ให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้บาดเจ็บรวม 31 ราย คาดเร่งโอนจ่ายภายในสัปดาห์นี้ ด้านพ่อครูหมวยปล่อยโฮ เอาไหม 300,000 แลกชีวิตลูกคืน”

วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศญาติและครอบครัวเดินทางเข้ารับศพทั้ง 8 ร่าง โดยครอบครัวแรกที่มาถึง คือ ครอบครัวของ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน) รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี นำโดยภรรยาและบุตรชาย โดยภรรยาซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกได้นำกรอบรูปภาพของสามีมารอรับร่าง น้ำตาคลอตลอดเวลา โดยกล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตนยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆ เพราะยังรู้สึกทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อนของ น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวของ น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี นำโดยบิดา มารดา และสามี ของ น.ส.ประภาพร พร้อมเพื่อน ได้เดินทางมารับร่างของ น.ส.ประภาพร ซึ่งเพื่อนของ น.ส.ประภาพร ได้ดำเนินการกรอกเอกสารคำขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ พ.ร.บ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และยังมีพ่อแม่ของ น.ส.ทิวาพร วานิช หรือ ครูหมวย ครูประจำวิชาแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เดินทางมารับร่างบุตรสาว พร้อมกรอกเอกสารขอรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกัน โดยในบางช่วงบางตอนระหว่างเตรียมกรอกเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แจ้งว่า เงินค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ กรณีเสียชีวิต จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะต้องนำเอาเอกสารคำร้องขอของญาติทุกคนเข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาฯ ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกรรมการมีมติในการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ


โดยระหว่างนั้น ปรากฏว่า คุณพ่อของครูหมวย ได้พูดขึ้นมาด้วยเสียงสั่นเครือ และมีน้ำตาคลอๆ ว่า “ให้เอาไหม 300,000 แลกกับชีวิตลูกผมคืน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามชี้แจงว่า เราเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทุกท่าน แต่สิ่งที่เราจะช่วยลดภาระทางครอบครัวหลังต้องสูญเสียได้ ก็คือ ค่าตอบแทนผู้เสียหายตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นคำขอโทษจากรัฐ จากเหตุอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นนี้ อย่างไรก็ตาม คุณพ่อและคุณแม่ของครูหมวย ต่างจับมือกุมกันแน่น ขณะที่ทั้งคู่ยังคงเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะคุณพ่อที่ร้องไห้ ปนเสียงสะอื้นตลอดเวลา

โดย เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี ตาม พ.ร.บ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ว่า กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาท ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริง แบ่งเป็น กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน 7 วัน จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ ส่วนค่าชดเชยกรณีขาดรายได้ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง ขณะที่นักเรียนซึ่งยังไม่มีอาชีพจะไม่อยู่ในส่วนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายที่อยู่ในกระบวนการเยียวยา 31 เคส ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้ สำหรับเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย เจ้าหน้าที่ระบุว่า จะเร่งนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนนทบุรีภายในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนเร่งจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่า ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังได้รับอนุมัติ ส่วนวิธีการจ่ายเงินอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะโอนเข้าบัญชีหรือมอบให้ครอบครัวโดยตรง พร้อมย้ำว่า เงิน 300,000 บาท เป็นการเยียวยาตาม พ.ร.บ. ของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอื่น ขณะเดียวกัน ผู้ก่อเหตุ (ด.ช.วัย 14 ปี) จะไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายฉบับนี้ ส่วนปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ ทางครอบครัวยังคงสามารถได้รับการเยียวยาในฐานะทายาท


ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อคุณครูผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย 1. นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน) รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 2. น.ส.สายฝน ศิริกิจจาขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ และเป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร 3. น.ส.ทิวาพร วานิช หรือ ครูหมวย ครูประจำวิชาแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 4. น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง หรือ ครูขนุน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี