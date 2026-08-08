สุดเศร้า! ญาติรับร่าง 8 เหยื่อ ม.2 คลั่ง กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งจ่ายเยียวยา 31 เคส ในสัปดาห์นี้

ครอบครัวรับร่าง 8 ผู้เสียชีวิต เหตุยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ เร่งพิจารณาเงินเยียวยาตามกฎหมายรายละ 3 แสนบาท ให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้บาดเจ็บรวม 31 ราย คาดเร่งโอนจ่ายภายในสัปดาห์นี้ ด้านพ่อครูหมวยปล่อยโฮ “เอาไหม 300,000 แลกชีวิตลูกคืน”
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศญาติและครอบครัวเดินทางเข้ารับศพทั้ง 8 ร่าง โดยครอบครัวแรกที่มาถึง คือ ครอบครัวของ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน) รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี นำโดยภรรยาและบุตรชาย โดยภรรยาซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกได้นำกรอบรูปภาพของสามีมารอรับร่าง น้ำตาคลอตลอดเวลา โดยกล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตนยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆ เพราะยังรู้สึกทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวของ น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี นำโดยบิดา มารดา และสามี ของ น.ส.ประภาพร พร้อมเพื่อน ได้เดินทางมารับร่างของ น.ส.ประภาพร ซึ่งเพื่อนของ น.ส.ประภาพร ได้ดำเนินการกรอกเอกสารคำขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ พ.ร.บ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และยังมีพ่อแม่ของ น.ส.ทิวาพร วานิช หรือ ครูหมวย ครูประจำวิชาแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เดินทางมารับร่างบุตรสาว พร้อมกรอกเอกสารขอรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกัน โดยในบางช่วงบางตอนระหว่างเตรียมกรอกเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แจ้งว่า เงินค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ กรณีเสียชีวิต จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะต้องนำเอาเอกสารคำร้องขอของญาติทุกคนเข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาฯ ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกรรมการมีมติในการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ
โดยระหว่างนั้น ปรากฏว่า คุณพ่อของครูหมวย ได้พูดขึ้นมาด้วยเสียงสั่นเครือ และมีน้ำตาคลอๆ ว่า “ให้เอาไหม 300,000 แลกกับชีวิตลูกผมคืน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามชี้แจงว่า เราเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทุกท่าน แต่สิ่งที่เราจะช่วยลดภาระทางครอบครัวหลังต้องสูญเสียได้ ก็คือ ค่าตอบแทนผู้เสียหายตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นคำขอโทษจากรัฐ จากเหตุอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นนี้ อย่างไรก็ตาม คุณพ่อและคุณแม่ของครูหมวย ต่างจับมือกุมกันแน่น ขณะที่ทั้งคู่ยังคงเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะคุณพ่อที่ร้องไห้ ปนเสียงสะอื้นตลอดเวลา
โดย เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี ตาม พ.ร.บ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ว่า กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาท ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริง แบ่งเป็น กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน 7 วัน จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ ส่วนค่าชดเชยกรณีขาดรายได้ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง ขณะที่นักเรียนซึ่งยังไม่มีอาชีพจะไม่อยู่ในส่วนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายที่อยู่ในกระบวนการเยียวยา 31 เคส ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้ สำหรับเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย เจ้าหน้าที่ระบุว่า จะเร่งนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนนทบุรีภายในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนเร่งจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่า ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังได้รับอนุมัติ ส่วนวิธีการจ่ายเงินอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะโอนเข้าบัญชีหรือมอบให้ครอบครัวโดยตรง พร้อมย้ำว่า เงิน 300,000 บาท เป็นการเยียวยาตาม พ.ร.บ. ของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น ยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอื่น ขณะเดียวกัน ผู้ก่อเหตุ (ด.ช.วัย 14 ปี) จะไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายฉบับนี้ ส่วนปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ ทางครอบครัวยังคงสามารถได้รับการเยียวยาในฐานะทายาท
ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อคุณครูผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย 1. นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน) รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 2. น.ส.สายฝน ศิริกิจจาขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ และเป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร 3. น.ส.ทิวาพร วานิช หรือ ครูหมวย ครูประจำวิชาแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 4. น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง หรือ ครูขนุน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี