ตร.จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "ในหลวง-พระพันปีหลวง"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาค, พิธีมอบบาตรและผ้าไตร และพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 58 นาย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการตำรวจ อันจะก่อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป