“เรวัช” แนะนายกฯ อนุญาตให้ครูพกปืน จี้ ศธ.ทบทวนหลักสูตร เด็กเรียนหนักไป

MGR Online - อดีต ผบช.ปส.แนะนายกฯ อนุญาตให้ครูพกพาอาวุธปืนได้ ใช้ต่อสู้ปกป้องนักเรียน หลังเกิดเหตุ ม.3 กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ชี้ ผู้ปกครองคาดหวังเรื่องเรียนมากไป ศธ.ควรทบทวนหลักสูตร เด็กยุคนี้เรียนหนักเกินไป เพิ่มเรื่องการประกอบอาชีพ
กรณีเกิดเหตุสะเทือนขวัญ นักเรียน ม.3 ก่อเหตุยิงปู่และย่าเสียชีวิตภายในบ้านพัก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แล้วไปกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ครูเสียชีวิต 5 ราย เด็กหญิง 1 ราย ก่อนจะเลือกจบชีวิตตัวเอง รวมผู้เสียชีวิต 9 ราย แรงจูงใจเชื่อว่าเกิดจากความเครียด ถูกกดดันอย่างหนักเรื่องการเรียน ทางญาติระบุว่าไม่ใช่เรื่องปัญหาครอบครัว บ้างก็ว่าถูกเพื่อนแกล้งไปฟ้องครูแต่แค่ตักเตือน จากการตรวจสอบในบ้านพัก พบคลิปวิดีโอกราดยิงต่างประเทศ 5 คลิป
วันนี้ (8 ส.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า ความคาดหวังเรื่องการเรียนของสังคมในยุคปัจจุบันมากเกินไป เด็กอายุ 14 ปี กำลังเข้าสู่วัยรุ่น จะไม่เชื่อผู้ปกครองเลือกเชื่อเพื่อน ต่อต้านทั้งที่บ้านและโรงเรียน น้องเป็นคนเรียบร้อยไม่เกเรแต่ติดเกม โดยเฉพาะเกมยิงกันน่ากลัวมาก ปลูกฝังนิสัยและการตัดสินใจให้เด็ก สาเหตุที่ยิงปู่กับย่าสันนิษฐานว่า ไปจ้ำจี้จ้ำไชในเรื่องการเรียน ย่าอดีตเป็นครูมาก่อน คาดหวังให้เรียนได้เกรดสูงๆ เด็กเครียดกดดัน จนกระทั่งทนไม่ไหวระเบิดอารมณ์ ลักปืนของปู่ที่เก็บไว้ไปก่อเหตุ
เราเป็นผู้ปกครองได้แค่แนะนำ ให้ความรักความอบอุ่นกับเด็ก ตนไม่เคยกดดันลูกผลการเรียนเอาแค่พอผ่านพอ เด็กจะสอบเข้าแพทย์ เตรียมทหาร นายร้อย อยู่ที่โชคชะตาบุญวาสนาของเด็ก ใครๆ ก็อยากให้ลูกได้ดีกันทุกคน ในปัจจุบันเด็กเรียนหนักเกินไป ไม่มีโอกาสได้ผ่อนคลาย หรือได้เล่นสนุกสนานเลย ตนเป็นห่วงและเหนื่อยใจกับสังคมการเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องทบทวนใหม่ ตนจบ ป.ตรี นิติศาสตร์ ป.โท อาชญาวิทยา พอมารับราชการเรขาคณิต พีชคณิต ที่เรียนมาไม่ได้ใช้เลย วิชาที่ใช้ประกอบสัมมาอาชีพ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
“น่าจะเป็นหลักสูตรให้เด็กได้เรียนวิชาความรู้ ตอนผมเรียนมัธยมครูสอนโครงการแบบผสม เรื่องการประกอบอาชีพ ช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง เรียนแม้กระทั่งคหกรรมการทำอาหาร พอจบมาไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ยังใช้ความรู้ตรงนี้ทำมาหากินได้” อดีต ผบช.ปส.กล่าว
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวต่อว่า นายกฯ เน้นย้ำการควบคุมอาวุธปืน ห้ามประชาชนพกพาอาวุธปืน เข้าใจเจตนารมณ์นายกฯ แต่ตนมองกลับกัน เกิดเหตุลักษณะนี้ 2 โรงเรียนแล้ว ที่ จ.สงขลา และ จ.นนทบุรี ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งนายกฯ ไม่มีใครเข้าไปช่วยระงับเหตุได้เลย เชื่อว่าครูที่อยู่โรงเรียนนั้น มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง แต่ไม่กล้าพกกลัวถูกดำเนินคดี ควรอนุญาตให้คนดีและมีหน้าที่ภาระรับผิดชอบอย่างครู มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืน ครูแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยอยู่แล้ว มีปืนถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว พิจารณาออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ครู เท่ากับว่าเรามี รปภ.โดยไม่ต้องเสียเงินเดือนให้โรงเรียนละ 1-2 คน
อย่าไปคิดว่าโรงเรียนอนุบาลไม่เกิดเหตุ เคยเกิดขึ้นที่ จ.หนองบัวลำภู ตำรวจกราดยิง 30 กว่าศพ ออกใบอนุญาตฯ ให้ครูที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่โมโหร้าย ใช้ปืนปกป้องชีวิตเด็ก มิเช่นนั้น ใครมีปืนเดินเข้าไปยิงก็ตายเกลื่อนแบบนี้ ไม่มีใครต่อสู้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้เลย ที่อเมริกาคนร้ายใช้ปืนเอ็ม 16 ไล่ยิงคน ในขณะตำรวจยังไปไม่ถึง ปรากฏว่ามีพลเมืองดียิงคนร้าย เหตุการณ์เลยไม่รุนแรง ถ้าครูโรงเรียนนั้นได้รับอนุญาตให้พกปืน หัวจิตหัวใจของความเป็นครู จะต้องออกมาระงับเหตุ คนร้ายรู้ว่านักเรียน ครู ไม่มีทางสู้ เลยไล่ยิงตามใจชอบ แต่ถ้ามีอาวุธปืนต่อสู้คิดว่าเด็กคนนี้ อาจเป็นฝ่ายวิ่งหนีเพราะเขายังเด็ก