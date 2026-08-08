“เซนต์คาเบรียล” คุมเข้ม! ติดเครื่องสแกนอาวุธ-สุ่มตรวจกระเป๋า ยกระดับความปลอดภัยทั้งโรงเรียน

รร.เซนต์คาเบรียล ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุรุมทำร้ายและใช้อาวุธปืนข่มขู่นักเรียน รร.ย่านสามเสน โดยติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ สุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน คุมเข้มการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก เพิ่มการเฝ้าระวังด้วย CCTV และประสาน ตร.ดูแลความปลอดภัย
จากกรณี นักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสน รุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนและมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่นั้น ล่าสุด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ออกแถลงการณ์คุมเข้มความปลอดภัย พร้อมทั้งเผยการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ใจความว่า
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ประชุมทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียน พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียน
2. ตรวจและสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการนำอาวุธ วัตถุอันตราย สิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในโรงเรียน
3. ตรวจสอบยานพาหนะของบุคคลภายนอก ก่อนอนุญาตให้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
4. เข้มงวดการเข้า-ออกของผู้ปกครองและบุคคลภายนอก โดยต้องแสดงบัตรรับ-ส่งนักเรียนหรือบัตรที่โรงเรียนกำหนดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน กรณีไม่มีบัตรต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนและแลกบัตรผ่านชั่วคราว
5. กำกับดูแลพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง เพิ่มการตรวจตราพื้นที่ การเฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงเพิ่มการดูแลในช่วงก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน
6. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การข่มขู่ คุกคาม หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมดำเนินการทันทีเมื่อพบหรือได้รับแจ้งเหตุ
7. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน
สำหรับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนในช่วงเช้า เมื่อส่งนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือออกจากบริเวณโรงเรียนภายในเวลา 07.50 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมีความจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานของโรงเรียน