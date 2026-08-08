บรรยากาศสุดเศร้า ญาติทยอยรับศพเหยื่อเหตุกราดยิง ภรรยา รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง 1 ร่ำไห้ทำเอกสาร

วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 20.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ที่ สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี โดยบรรยากาศภายในโรงพักเต็มไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาญาติของผู้เสียชีวิตจากหลายครอบครัวทยอยเดินทางมายื่นเอกสารเพื่อดำเนินการขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขณะที่ ภรรยาของ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง 1 หนึ่งในผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมาพร้อมสีหน้าโศกเศร้าอย่างหนัก เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารขอรับศพ ก่อนเดินทางกลับทันที โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากยังอยู่ในอาการเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้อย่างมาก