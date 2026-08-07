ผอ.เซนต์คาเบรียลแถลงเอาผิดวินัย-อาญารุ่นพี่ทำร้าย-ปืนขู่รุ่นน้อง เร่งเยียวยาสภาพจิตใจเหยื่อ!

MGR Online - ผอ.เซนต์คาเบรียล ออกแถลงการณ์เอาผิดวินัย-ประสานตำรวจดำเนินคดีรุ่นพี่รุมทำร้าย-ปืนขู่รุ่นน้อง ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง พร้อมเยียวยาสภาพจิตใจเหยื่อ วอนสังคมหยุดแชร์คลิป
วันนี้ (7 ส.ค.) ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แถลงการณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านสามเสน รุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องร่วมโรงเรียนว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้น
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลขอเรียนว่า โรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูล รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่าย จากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ เพิ่มเติมด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล และการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณี
ในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบ โรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัย การฟื้นฟูสภาพจิตใจ การติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
นอกจากนี้ โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัย ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานในพื้นพื้นที่ สมาคมผู้ปกครองและคณะครู เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียน เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการอยู่ร่วมกันในสังคม และอัตลักษณ์ของการเป็น "สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล" ที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคน และโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคน โรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชน งดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ และขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลยืนยันว่า ความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โรงเรียนจะดำเนินการอย่างจริงจัง รอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมพัฒนามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา