“ปธ.เทวาลัยฯ”ร้อง ผู้ว่า กฟภ.สอบข้อเท็จจริงปมรื้อถอนเสาไฟ-หม้อแปลง ตั้งข้อสังเกตขั้นตอนการขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้าไม่ชอบด้วยระเบียบ

วันนี้ (7 ส.ค.) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน กทม. นายพรหมมาศหฤษฎ์ กฤตทยาวีร์ ประธานผู้จัดสร้างเทวาลัยพระมหากาลี (เทวาลัยทุ่งดอกกระเจียว) พร้อม จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ และทนายเจส ณัฐปกรณ์ สุดชา เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่เทวาลัยฯ โดยไม่ได้รับความยินยอม พร้อมขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับคำร้องขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้าและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
จ่าคิงส์ กล่าวว่า ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องมาร้องผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาค ช่วยกรณีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ สาขาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีส่วนรู้เห็นเรื่องการถอดถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเอาไปหรือไม่อย่างไร
นายพรหมมาศหฤษฎ์ เปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวัน 22 เม.ย.ผ่านมา หลังเกิดเหตุมีรถคล้ายของการไฟฟ้าบุกเข้าไปรื้อถอนหม้อแปลงโดยไม่มีหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าแต่อย่างใด ต่อมา วันที่ 23 เม.ย. ตนได้เข้าพบผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมนำเอกสารแสดงสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายเพื่อขอคำชี้แจง รวมถึงขอคัดสำเนาเอกสารคำร้องขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้ามาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อสงสัยในกระบวนการทำงานหลายประการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเอกสารคำร้องที่อ้างว่ามีคนมาขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้าของเทวาลัยฯ พบว่าความผิดปกติในการกรอกรายละเอียดคำร้องขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า และความไม่สมบูรณ์ของหนังสือมอบอำนาจ ไม่มีการปิดอากรแสตมป์ ตนได้แจ้งความตำรวจท้องที่แล้ว , ขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบ กระบวนการรับเรื่องและอนุมัติยกเลิกการใช้ไฟฟ้าอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนปกติที่ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ , การใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร มีการตั้งข้อสังเกตถึงการนำรถยกจากภายนอกเข้ามารื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ ว่ามีการอนุมัติหรือมีเอกสารทางราชการรองรับอย่างถูกต้องหรือไม่ มีพนักงาน กฟภ.เข้าไปมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร
ประธานผู้จัดสร้างเทวาลัยฯ กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ กฟภ.ตรวจสอบกระบวนการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฯ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์สินของเทวาลัยฯ หรือไม่อย่างไร มีการเขียนเอกสารย้อนหลังช่วยเหลือให้ผู้ที่เรากล่าวหาว่ากระทำผิดดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าฯ หากผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลใดปฏิบัติผิดระเบียบก็ขอให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบด้วย
ด้านทนายเจส ณัฐปกรณ์ กล่าวว่า ต้องการให้ผู้ว่า กฟภ.ตรวจสอบว่ามีการทำผิดอย่างไร ในการให้บุคคลภายนอกเข้าไปยกหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ในเทวาลัยฯ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งพบว่าเอกสารที่ยื่นไว้ไม่มีการลงรายละเอียดแต่อย่างใด จึงต้องการให้ กฟภ.ส่วนกลางได้ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพาผู้ได้รับความเดือดร้อนมาร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้
เบื้องต้น ตัวแทนฯ กฟภ.รับหนังสือไว้เสนอผู้ว่า กฟภ. พิจารณาสั่งการโดยให้คำมั่นว่าจะรายงานให้ทางผู้ร้องทราบผลภายใน 7 วัน