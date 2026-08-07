เด็กมัธยมชักปืนขู่! ทำร้าย เตะ-ต่อย เพื่อนในโรงเรียนดัง ย่านถนนสามเสน

รองปธ.มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมฯ โพสต์ภาพจากคลิปวิดีโอ เด็กมัธยมชักปืนขู่! ทำร้าย เตะ-ต่อย เพื่อน ในโรงเรียนดัง ย่านถนนสามเสน
วันนี้( 7 ส.ค.) นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม โพสต์ภาพนิ่งจากคลิป วิดีโอระบุว่า“ผู้ปกครองส่งคลิปมา เด็กมัธยมชักปืuขู่ เพื่อนทำร้าย เตะ-ต่อย!!
แค่วันเดียว เกิดข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืuในโรงเรียนถึง 2 ครั้ง!
เมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวเศร้าสลดเหตุที่โรงเรียนใน จ.นนทบุรี
ล่าสุด... มีผู้ปกครองส่งคลิปที่เกิดในโรงเรียนดังย่าน “สามเสน” ออกมาอีก!
สรุปในคลิปที่ผู้ปกครองส่งมา มีกลุ่มนักเรียนชายเตะ-ต่อย ทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกัน แต่ที่น่าตกใจที่สุดคือ มีการชัก “อาวุธปืu” ออกมาจ่อข่มขู่! จนเพื่อนในเหตุการณ์ต้องร้องเตือนว่า “เก็บๆ ระวังลั่น”
ข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่า เด็กที่โดนทำร้ายเป็น “ลูกของคุณครู” ในโรงเรียน ในขณะที่เด็กคนที่ชักปืuขู่เป็น “ลูกของ สจ.คนหนึ่งทางภาคอีสาน”
นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ.. โรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัย หรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้ว?
อาวุธปืนหลุดรอดเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไง? มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหน? ทำไมเด็กนักเรียนถึงพกพกอาวุธปืน(ไม่ว่าจะปืuจริงหรือปืuดัดแปลง) เข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้ นี่โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรง ไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิต
ข้อมูลที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็น “ลูก สจ.” ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบ “เงียบหาย” หรือไม่? กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้ไหม?
ความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหน พ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัย แต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืuมาขู่ กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้แบบไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อวัวหาย
"เด็กทุกต้องได้รับความปลอดภัยในโรงเรียน!“