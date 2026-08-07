เครียด! ปู่ย่ากดดันเรื่องเรียน- ตร.เผยแรงจูงใจ ม.3 กราดยิง

MGR Online - ตำรวจเผยแรงจูงใจ ม.3 กราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี คาดเครียดหนักถูกปู่ย่ากดดันเรื่องการเรียน
วันนี้ (7 ส.ค.) รายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงถึงเหตุกราดยิงที่ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จนมีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงปู่และย่าของผู้ก่อเหตุด้วยว่า จากการสืบสวนสอบสวนหาเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว่า เบื้องต้นอาจจะมาจากความเครียดเรื่องการเรียน เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้น ทราบว่าพ่อแม่แยกทางกัน โดยปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงมา เชื่อว่าแรงจูงใจมาจากการถูกกดดันอย่างหนักเรื่องการเรียนจากคุณปู่ซึ่งเป็นอดีตพนักงาน ธกส. ซึ่งเกษียณอายุแล้ว ทำให้มีสิทธิครอบครองอาวุธปืน ส่วนคุณย่าก็เป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณ ซึ่งเข้มงวดในเรื่องการเรียนมาก จนเด็กอาจจะเกิดความเครียด
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 5 คน นั้นเป็นคุณครูในโรงเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยถือเป็นโรงเรียนชั้นนำของพื้นที่ จ.นนทบุรี และมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง