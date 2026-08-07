พบร่าง เต้ ดรากอนไฟว์ ลอยแม่น้ำเจ้าพระยา ในกระเป๋าสะพายพบก้อนหินคาดใช้ถ่วงน้ำ แอนดี้ เข็มพิมุก เผยเสียใจ แต่คิดว่าเพื่อนคงตัดสินใจดีแล้ว

จากกรณีแฟนสาวของนายธามัน เต้พันธ์ หรือ นายเตวิช เต้พันธ์ หรือ “เต้ ดราก้อนไฟว์“ อายุ 46 ปี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ว่า ”เต้ ดราก้อนไฟว์“ หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยาน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 6 ส.ค. 69 และทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้
ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 14.30 น. วันที่ 7 ส.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งจากคนขับเรือโยงว่าพบร่างของ นายเตวิช เต้พันธ์ หรือ “เต้ ดราก้อนไฟว์“ อายุ 46 ปี ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 7 จ.นนทบุรี สวมเสื้อยืดสีน้ำตาล ใส่กางเกงขาสั้นสีดำ สวมรองเท้ารัดส้น สภาพศพบวมอืด พบกระเป๋าสะพายสีดำ ภายในบรรจุก้อนหิน จำนวน 2 ก้อน และเชือกร่ม เจ้าหน้าที่จึงใช้เชือกลากจูงจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มาเทียบท่าบริเวณอาคารสำนักฝึกอบรมกรมทางหลวงชนบท พระราม 7 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกาย และยังไม่พบจักรยานคันที่ผู้เสียชีวิตขี่ออกมาจากบ้านก่อนเกิดเหตุสลด
นายแอนดี้ เข็มพิมุก หรือ “แอนดี้ ดราก้อนไฟว์” เพื่อนสนิทในกลุ่มบอยแบนด์ เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ พร้อมเผยทั้งน้ำตาว่า ตนเป็นเพื่อนกับเต้มาประมาณ 25 ปี ตั้งแต่เป็นนักร้องวงดราก้อนไฟว์ เหตุการณ์ครั้งนี้ตนพอจะรู้สาเหตุบ้าง เต้เป็นคนรักแม่ เวลาทำอะไรจะคิดหน้าคิดหลัง วางแผนชีวิตของตัวเอง ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนคิดว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ปลายทางก็คือแม่ คนจะทำแบบนี้ได้ ต้องคิดดีแล้ว เต้เป็นคนแกร่ง ใจกล้า เต้เพิ่งส่งคลิปวีดีโอของวงดราก้อนไฟว์มาในกลุ่มเพื่อนเหมือนรำลึกความหลัง พูดตลอดว่าอยากให้กลับมารวมตัวกัน ส่งมาเมื่อวันที่ 5 ส.ค. เวลา 14.49 น. ก่อนจะหายตัวไป และมีคุยทางโทรศัพท์กันบ้าง หรือพูดคุยเวลาตนเล่นติ๊กต็อก ปกติเต้เป็นคนไม่พูดความในใจให้ใครฟัง แต่ตนเป็นเพื่อนกันมานานพอจับจุดได้ว่าเขามีอะไรในใจ
นายศวิน ดุราศวิน อายุ 50 ปี เพื่อนในกลุ่มปั่นจักรยาน กล่าวว่า ตนเพื่อนกับน้องมาประมาณ 2 ปี ที่รู้จักกันเพราะไปขี่จักรยานด้วยกันประจำที่กระทรวงสาธารณสุข น้องเป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน เฮฮา ตนไม่เข้าใจบริบทว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง อะไรเป็นชนวนเหตุให้ตัดสินใจแบบนี้ ตอนที่มาถึงตนยังคิดอยู่ในใจว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะปกติน้องจะไม่ออกมาขี่จักรยานตอนเช้ามืด เวลาจัดทริปน้องจะออกปั่นจักรยาน ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. โดยจะไปรวมตัวกันที่สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ทางบ้านบอกว่าน้องออกมาขี่จักรยานตอน ตี 4 ซึ่งตนรู้สึกว่ามันผิดปกติ และไม่เอาโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ติดตัวมาด้วย ตนภาวนาไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ รู้สึกเสียใจมากที่น้องไม่อยู่แล้ว ที่ผ่านมาน้องไม่เคยมาเล่าเรื่องเครียดอะไรให้ฟัง มีแต่ความสนุกสนาน เฮฮา ตอนหลังๆน้องไม่ได้ขี่จักรยานที่กระทรวงสาธารณะสุขแล้ว เปลี่ยนมาขี่จักรยานแถวบางกรวย และเคยชวนตนไปขี่จักรยานด้วยกัน แต่ตนยังไม่มีเวลา และไม่ได้เจอกันนานหลายเดือน ส่วนใหญ่จะพูดคุยกันในเฟซบุ๊กตลอด ในเพจของน้องซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับคนชอบปั่นจักรยาน
ต่อมา นางดารา เต้พันธ์ อายุ 79 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต พร้อมด้วยครอบครัว และแฟนสาว เดินทางมายังจุดเกิดเหตุด้วยความโศกเศร้าเสียใจ พร้อมให้ข้อมูลสั้นๆว่าผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมตัวที่จะบวช ก่อนมาเกิดเหตุสลดดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และมอบร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป