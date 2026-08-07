อาลัย "ครูขนุน" เหยื่อกราดยิง"เทพศิรินทร์นนทบุรี" ปกป้องลูกศิษย์จนนาทีสุดท้ายของชีวิต

ขณะเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียน แทนที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอด แต่"ครูขนุน" หรือ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง อายุ 31 ปี ครูภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังคงทำหน้าที่ “ครู”กางปีกของเธอปกป้องลูกศิษย์ในความดูแลจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
นายนพ น้องชาย "ครูขนุน" กล่าวว่า เมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้พยายามติดต่อพี่สาวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงรีบมาที่โรงเรียน จนกระทั่งทราบว่าพี่สาวถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
"พี่สาวผูกพันกับโรงเรียนนี้มาก เพราะเป็นศิษย์เก่า ฝึกงานที่โรงเรียนนี้ มาเป็นครูที่โรงเรียนนี้ พี่สาวจะไม่ค่อยเล่าแง่ลบเกี่ยวกับเด็กนักเรียนให้ฟัง ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องดี พี่เป็นคนรักเด็กและผูกพันกับโรงเรียนนี้มาก" น้องชายครูขนุนกล่าว
ด้าน น.ส.วรินทร ทองวัฒนา ญาติครูขนุน กล่าวว่า ตอนแรกทราบข่าวว่ามีเหตุกราดยิงในโรงเรียนก็พยายามติดต่อครูขนุนแต่ก็ไม่มีใครรับสาย จนโทรอีกครั้งคนที่รับสายกลับเป็นกู้ภัย แจ้งข่าวร้ายก็เลยรีบเดินทางมาที่โรงเรียนทันที
"ครูขนุนเป็นครูสอนโรงเรียนนี้มา 8 ปี และเคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วย ครูขนุนเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะมีหน้าที่การงานมั่นคง ที่ผ่านมาไม่เคยเล่า ถึงพฤติกรรมของเด็กนักเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กนักเรียนที่ครูขนุนเป็นครูประจำชั้น เพิ่งจะพลัดตกลงอาคารเสียชีวิต และเพิ่งฌาปนกิจไปเพียงไม่กี่วัน แต่วันนี้ครูขนุนก็ต้องมาตายเสียเอง" น.ส.วรินทร กล่าว