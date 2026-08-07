ศาลอาญามอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ ทำกฎหมายให้เห็นภาพ ให้ปชช.รู้มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศ

ศาลอาญาจัดงานมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ ทำกฎหมายให้เห็นภาพ ตอนหยุดคุกคามทางเพศด้วยสื่อ ด้านอธิบดีศาลอาญาเผย ให้ปชช.รู้มาตรการป้องกัน-คุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศ
วันนี้ 7 ส.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอาญาจัดงานมอบรางวัลประกวดหนังสั้นหัวข้อ ทำกฎหมายให้เห็นภาพ ตอนหยุดคุกคามทางเพศด้วยสื่อ โดยมีนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเป็นผู้เปิดโครงการและมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการประกวด
นายจีระพัฒน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และมาตรการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 ผ่านการผลิตหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอในรูปแบบสร้างสรรค์
ทั้งนี้ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2569-2572 และนโยบายของประธานศาลฎีกา “คุณธรรมนำทาง” ที่มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรมสู่สาธารณชน ตลอดจนสนับสนุนโครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจสิทธิของตนเอง รวมถึงสามารถใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิได้อย่างถูกต้อง
ด้านนาย รัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา กล่าวว่า ปัจจุบันการกระทำความผิดทางเพศเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ครอบคลุมผู้เสียหายทุกเพศทุกวัย ทั้งการกระทำโดยตรง การเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร และการคุกคามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญาได้เพิ่มเติมฐานความผิดเกี่ยวกับ “การคุกคามทางเพศ” เพื่อให้ครอบคลุมพฤติการณ์ความผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมาย
นายรัฐวิชญ์ กล่าวว่า ศูนย์คุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์จึงจัดโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และมาตรการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 ผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้าร่วมสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการป้องกันการคุกคามทางเพศในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
Aways be A.Y.W (รร.อยุธยาวิทยาลัย) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 คน เงินรางวัล 10,000 บาท
1.นายสันติสุข รักษาทรัพย์
2.นายรุจิรฉาย กิจเจริญ
3.นายพงศกร นาคชาติ
4.นายรพีภัทร สาลีผล
5.นางสาวปิ่นแก้ว อำไพพันธ์
6.นายชยานนท์ มูลจุติ
7.นางสาวศุภิสรา ผิวอ่อน
คืนอิสรภาพนอกจอ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) จำนวน 2 คน รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
1.นางสาวจิรนันท์ เรืองพุฒ
2.นางสาวจุฬาลัษณ์ เรืองพุฒ
กุ๊กกุ๊กไก่มากับไก่กุ๊กกุ๊ก (เนติบัณฑิตยสภา) จำนวน 2 คน รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
1.นายอริย์ภพ ใจมูล
2.นางสาววิรัญชนา มลิจารย์