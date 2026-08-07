ช็อก! ตรวจคอมฯ มือปืน ม.3 พบไฟล์คลิปกราดยิงต่างประเทศ 5 คลิป

ผบช.ภ.1 ตรวจบ้านนักเรียน ม.3 บุกยิงใน รร.เทพศิรินทร์ เร่งสอบพฤติกรรมหาแรงจูงใจ ตรวจคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพบไฟล์คลิปกราดยิงต่างประเทศ 5 คลิป
วันนี้ ( 7 ส.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของเด็กชายวัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ย่านบางกรวย จ.นนทบุรี ทำให้ครูและนักเรียนบาดเจ็บหลายราย เสียชีวิต 7 ราย
พล.ต.ท.วัฒนา เปิดเผยว่า ข้อมูลจากอาของผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของปู่และย่าที่เสียชีวิต ระบุว่าเด็กอาศัยอยู่กับปู่และย่าตั้งแต่เด็ก มีพฤติกรรมชอบเล่นเกม ติดคอมพิวเตอร์ ไม่ค่อยออกไปไหน แต่ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือมีความเครียดที่ปรากฏชัดเจน
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวอีกว่า ขณะนี้กองวิเคราะห์กำลังเร่งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นพบว่ามีการเล่นเกมที่มีลักษณะใช้ความรุนแรง และอยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ ส่วนประเด็นเรื่องปัญหาที่โรงเรียนอยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ มีรายงานว่า จากการตรวจสอบในบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจพบคอมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอเหตุการณ์กราดยิงของต่างประเทศจำนวน 5 คลิป ที่ผู้ก่อเหตุได้เปิดดูไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะมาลงมือก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าวันนี้